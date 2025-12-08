Language
    प्रयागराज में यमुना नदी पर आस्था का जुड़ेगा नया अध्याय, बनेगा रामसेतु, मिंटो पार्क से नैनी के शिवालय पार्क को जोड़ेगा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 01:10 PM (IST)

    प्रयागराज में यमुना नदी पर 258 करोड़ रुपये की लागत से रामसेतु का निर्माण होगा। 1200 मीटर लंबे इस सेतु से मिंटो पार्क नैनी के शिवालय पार्क से जुड़ेगा। ...और पढ़ें

    प्रयागराज में यमुना नदी पर 258 करोड़ रुपये की लागत से राम सेतु बनाया जाएगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। तीर्थ, इतिहास और आस्था की मिट्टी से सजी संगमनगरी अब एक और अध्याय की प्रतीक्षा में है। जहां यमुना की लहरों पर रामसेतु आकार लेने जा रहा है। करीब 1200 मीटर लंबा यह सेतु केवल एक सेतु नहीं, बल्कि श्रद्धा, संस्कृति और समय के बीच एक अदृश्य संवाद होगा।

    कहां से कहां तक बनेगा रामसेतु 

    लगभग 258 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह सेतु मदन मोहन मालवीय पार्क (मिंटो पार्क) से नैनी स्थित शिवालय पार्क तक उन कदमों को जोड़ देगा, जो वर्षों से सिर्फ भरोसा और भक्ति लिए घाटों तक आते रहे हैं। पांच से सात मीटर चौड़ा यह सेतु उन पदचापों का साक्षी बनेगा, जो यात्रा नहीं, दर्शन समझते हैं। सेतु निगम की डीपीआर सौंपे जाने के साथ सपना अब दस्तावेजों से वास्तविकता की ओर बढ़ चुका है। प्रस्तावित योजना के अनुसार चार वर्षों में रामसेतु तैयार होगा, दिल्ली में इसकी डिजाइन तैयार की जा रही है।

    चार वर्ष में पूरा होगा रामसेतु का निर्माण

    यमुना पर रामसेतु की कुल लागत 258.76 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसमें सेतु निर्माण की लागत 229.75 करोड़ रुपये, भूमि अधिग्रहण पर 27 करोड़ रुपये और यूटिलिटी शिफ्टिंग की लागत 1.50 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। रामसेतु का निर्माण चार वर्ष में पूरा किया जाएगा। रामसेतु का निर्माण नए यमुना सेतु के बगल से शुरू होगा और शिवालय पार्क के पास समाप्त होगा। सेतु से लोग पैदल ही पार्क पहुंच सकेंगे। रामसेतु की चौड़ाई लगभग पांच मीटर होगी, जिससे पैदल आने-जाने की सुविधा रहेगी। रामसेतु पर 50 से 100 मीटर की दूरी पर देवी-देवताओं की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएंगी।

    इसलिए सेतु का नाम रखा जाएगा रामसेतु

    भगवान श्रीराम जब अयोध्या से वनगमन के लिए निकले थे तो प्रयागराज होकर ही आगे बढ़े थे। अयोध्या से श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण के साथ प्रयागराज के शृंगवेरपुर धाम में पहुंचे थे। इसके बाद केवट की नाव से गंगापार कर भरद्वाज मुनि आश्रम आए थे। आश्रम से यमुना पार करके चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया था, जिसके चलते इस सेतु का नाम रामसेतु रखा जाएगा।

    पर्यटकों की राह आसान करेगा रामसेतु : महापौर  

    प्रयागराज के महापौर गणेश केसरवानी का कहना है कि यमुना तट से चंद कदम की दूरी पर शिवालय पार्क, त्रिवेणी पुष्प सहित अन्य धार्मिक स्थल हैं। ऐसे में पयर्टकों की राह इस क्षेत्र में आसान करने के लिए रामसेतु का निर्माण कराने की तैयारी है। सेतु निगम की ओर से डीपीआर उपलब्ध करा दिया गया है। जल्द ही बजट आवंटित कराकर निर्माण कराने का प्रयास होगा।

    बजट आवंटिट होने के बाद शुरू होगा निर्माण 

    सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक रोहित मिश्र ने बताया कि रामसेतु का डीपीआर तैयार करके नगर निगम को उपलब्ध करा दिया गया है। बजट आवंटित होने के बाद रामसेतु का तेजी से निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

