    प्रयागराज माघ मेले से पहले प्रतापगढ़ के 10 बस स्टाप पर लगेंगे यात्री शेड, रोडवेज की टीम कर रही सर्वे

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:40 PM (IST)

    प्रयागराज माघ मेले से पहले प्रतापगढ़ में यात्रियों की सुविधा बढ़ाई जाएगी। रोडवेज विभाग 10 बस स्टॉप पर यात्री शेड लगवाएगा। ग्रामीण मार्गों पर बसों का स ...और पढ़ें

    प्रयागराज माघ मेला से पूर्व प्रतापगढ़ में रोडवेज की ओर से तीर्थयात्रियों को विशेष सुविधाएं दी जाएंगी।

    संसू, जागराण, प्रतापगढ़। प्रयागराज माघ मेले के दृष्टिगत प्रतापगढ़ डिपो के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। ग्रामीण रूट पर बसों के संचालन, पिकिंग प्वाइंट के साथ यात्रियों के दबाव वाले बस स्टाप को भी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। डिपो की टीम इसका सर्वे कर रही है।

    प्रतापगढ़ डिपो से 92 बसें संचालित हो रहीं

    प्रतापगढ़ डिपो से कुल 92 बसों का संचालन होता है। दिल्ली, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, गोंडा, बहराइच, अमेठी, सुलतानपुर सहित रूट पर बसें चलती हैं। इसके अलावा इन जिलों से रोडवेज बसें भी जिले से होकर गुजरती हैं। माघ मेले के दृष्टिगत डिपो के अफसरों ने तैयारी शुरू की है। प्रयागराज में 2026 में लगने वाला माघ मेला पौष पूर्णिमा के साथ तीन जनवरी से शुरू होगा। देश-विदेश से यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है।

    प्रतापगढ़ से भी लाखों श्रद्धालु संगम स्नान को जाते हैं 

    बेल्हा से भी लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए मैजिक, ट्रैक्टर, बोलेरो सहित निजी साधन या फिर ट्रेन व रोडवेज बस से प्रयागराज जाते हैं। सुरक्षित एवं सुगम यात्रा के लिए यात्री रोडवेज बसों की प्रतीक्षा करते चौराहों एवं बाजारों में देखे जाते हैं।

    परिवहन निगम की ओर से पिकिंग प्वाइंट्स बना रहा

    जिले के भीड़भाड़ वाले चौराहों पर यात्रियों की सहूलियत के लिए परिवहन निगम की ओर से पिकिंग प्वाइंट्स बनाने की पहल की जा रही है। इसके साथ ही दस यात्रियों के भीड़- भाड़ वाले बस स्टाप को भी सुविधाओं से लैस किए जाने की तैयारी है। इसका सर्वे डिपो की टीम द्वारा किया जा रहा है। वहां शेड व पानी आदि की व्यवस्था की जाएगी। एआरएम अनवारुल हसन ने बताया कि माघ मेले के दृष्टिगत तैयारी की जा रही है। ताकि दिक्कत न हो।