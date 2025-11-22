प्रयागराज-गोरखपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पिकअप वाहन ने बच्चे को रौंदा, कार और बिजली पोल से भिड़ा, पांच लोग घायल
फूलपुर में प्रयागराज-गोरखपुर हाईवे पर एक दर्दनाक हादसे में, सब्जी से लदे पिकअप वाहन ने सड़क पार कर रहे 11 वर्षीय बच्चे को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वाहन एक कार और बिजली के खंभे से भी टकरा गया, जिससे पांच अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संसू, जागरण, फूलपुर (प्रयागराज)। शहर से करीब 40 किमी दूर गंगापार के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में प्रयागराज-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शनिवार भोर में दर्दनाक हादसा हुआ। एक अनियंत्रित सब्जी लदे पिकअप वाहन ने बच्चे को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कार में टकराते हुए बिजली पोल में भिड़ गया। हादसे में पांच लोग घायल हो गए।
सब्जी लादकर जौनपुर की ओर जा रहा था वाहन
बताया जाता है कि कस्बे के शुकलाना मोहल्ले में शनिवार को भोर में लगभग साढ़े चार सब्जी लादकर जौनपुर की तरफ जा रही पिकअप वाहन सवार ने चाय पी। इसके बाद तेज रफ्तार में आगे बढ़ा। सड़क पार करते समय मासूम प्रियांशु श्रीवास्तव 11 वर्ष पुत्र प्रदीप श्रीवास्तव निवासी कसनही थाना सिकरारा जनपद जौनपुर को रौंदते हुए आगे खड़ी कार में टक्कर मारा। इसके बाद बिजली पोल में जा भिड़ा। हादसे में बच्चे की घटना स्थल ही मौत हो गई जबकि अन्य पांच लोग घायल हो गए । घायलो में एक युवक की हालत गंभीर बतायी जा रही है।
जौनपुर का परिवार अर्टिगा कार में सवार था
बताया जाता है कि जौनपुर जनपद के कसनही सिकरारा के रहने वाला एक परिवार शुक्रवार को सगाई समारोह में शामिल होने के लिए प्रयागराज गए थे। वहां से भोर में अर्टिगा कार से वापस घर के लिए लौट रहे थे। सुबह लगभग साढ़े चार बजे फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के कस्बा पुलिस चौकी अंतर्गत प्रयागराज गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्लाना मोहल्ले में चाय-नाश्ता के लिए रुके थे।
सड़क पार करते समय कार में मारी टक्कर
जैसे ही लोग वापस कार में बैठने के लिए जा रहे थे तभी फूलपुर बस अड्डे की तरफ से तेज रफ्तार सब्जी लादकर जा रही पिकअप मालवाहक अनियंत्रित होकर सड़क पार करते समय कार सवार लोगों को टक्कर मारते हुए बिजली पोल से जा टकराया।
कार सवार पांच लोग घायल
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पोल टूट कर गिर पड़ा । पिकअप मालवाहक की टक्कर से कार में बैठने जा रहे 11 साल के प्रियांश श्रीवास्तव की मौके पर ही मौत हो गई , जबकि कार में बैठ चुके पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
ये हैं घायल
घायलों में गिरीश चंद्र श्रीवास्तव, प्रदीप श्रीवास्तव, विनोद कुमार यादव निवासी कसनही थाना सिखलाया तथा विपिन कुमार गौतम निवासी अधीरपुर निजामाबाद आजमगढ़ तथा विवेक कुमार पुत्र मदनलाल सैदपुर ,थाना लाइन बाजार जौनपुर, शामिल हैं।
वाहन चालक फरार
बताया जा रहा है कि मृतक प्रियांश अपने माता पिता की एकलौता संतान था। हादसे के बाद चीख-पुकार शोर सुनकर आस पास के लोगों ने मौके पर पहुंच कर मदद करने लगे। इसी बीच दुर्घटना की जानकारी पर फूलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए सीएचसी ले गई। वहां प्रियांश को मृत घोषित कर दिया जबकि घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाद पिकअप चालक मौके से फरार हो गया।
