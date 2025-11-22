प्रयागराज में हादसा, उतरांव में ई-रिक्शा और कार की भिड़ंत, तीन स्कूली बच्चे व शिक्षिका समेत आठ लोग घायल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार स्थित उतरांव में नागनाथपुर गांव के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। ई-रिक्शा और कार की आमने-सामने की टक्कर में आठ लोग घायल हो गए। ई-रिक्शा चालक महटीकर गांव से बच्चों और शिक्षिका को एक निजी स्कूल ले कर जा रहा था।

पुलिया पर सामने से कार ने मारी टक्कर ई-रिक्शा में आठ वर्षीय छात्र अनस पुत्र मोहम्मद जावेद, 10 वर्षीय अल्फिया पुत्री जावेद, चार वर्षीय नूर पुत्र शमशेर और शिक्षिका नम्रता सिंह सवार थीं। नागनाथपुर के पास पुलिया से निकलते समय ई-रिक्शा को सामने से आ रही कार ने टक्कर मारी।

कार खंभा तोड़कर खेत में पलटी बताते हैं कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया, जबकि कार अनियंत्रित होकर खंभा तोड़ती हुई खेत में जा गिरी। कार में जयप्रकाश तिवारी निवासी सुजानगंज, जौनपुर उनके परिवार के अंकुर तिवारी, आदित्य तिवारी और हिमांशु तिवारी सवार थे। वे प्रयागराज से जौनपुर जा रहे थे।