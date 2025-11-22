प्रयागराज में हादसा, उतरांव में ई-रिक्शा और कार की भिड़ंत, तीन स्कूली बच्चे व शिक्षिका समेत आठ लोग घायल
प्रयागराज के उतरांव में नागनाथपुर गाँव के पास एक ई-रिक्शा और कार की टक्कर में तीन स्कूली बच्चे, एक शिक्षिका सहित आठ लोग घायल हो गए। ई-रिक्शा बच्चों को स्कूल ले जा रहा था तभी एक कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा पलट गया और कार बिजली का खंभा तोड़कर खेत में जा गिरी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार स्थित उतरांव में नागनाथपुर गांव के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग के सर्विस रोड पर शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। ई-रिक्शा और कार की आमने-सामने की टक्कर में आठ लोग घायल हो गए। ई-रिक्शा चालक महटीकर गांव से बच्चों और शिक्षिका को एक निजी स्कूल ले कर जा रहा था।
पुलिया पर सामने से कार ने मारी टक्कर
ई-रिक्शा में आठ वर्षीय छात्र अनस पुत्र मोहम्मद जावेद, 10 वर्षीय अल्फिया पुत्री जावेद, चार वर्षीय नूर पुत्र शमशेर और शिक्षिका नम्रता सिंह सवार थीं। नागनाथपुर के पास पुलिया से निकलते समय ई-रिक्शा को सामने से आ रही कार ने टक्कर मारी।
कार खंभा तोड़कर खेत में पलटी
बताते हैं कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई-रिक्शा सड़क पर पलट गया, जबकि कार अनियंत्रित होकर खंभा तोड़ती हुई खेत में जा गिरी। कार में जयप्रकाश तिवारी निवासी सुजानगंज, जौनपुर उनके परिवार के अंकुर तिवारी, आदित्य तिवारी और हिमांशु तिवारी सवार थे। वे प्रयागराज से जौनपुर जा रहे थे।
सभी घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया
दुर्घटना में ई-रिक्शा सवार अल्फिया, अनस, नूर और शिक्षिका नम्रता सिंह घायल हो गए। कार में बैठे चारों लोगों को भी चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने तुरंत सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया और पुलिस को सूचना दी। सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।
