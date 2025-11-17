बेवफा प्रेमिका के विवाद में दोस्त ने की थी कैटरर की हत्या, रेलवे ट्रैक पर ढकेला तो ट्रेन की सीढ़ी से टकराया था सिर, आरोपित गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। घर से बरात के लिए निकले कैटरर चंद्र प्रकाश मिश्र उर्फ गोलू मिश्रा की हत्या का राज 24 घंटे में खुल गया। उसे उसके साथी कैटरर ने प्रेमिका से बात करने का विरोध करने पर पीटकर रेल ट्रैक पर झोंक दिया था। बोगी की सीढ़ी से सिर टकराने से मौत हो गई थी। आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

रेलवे ट्रैक के पास मिली थी लाश राघवापुर रानीगंज का चंद्र प्रकाश 15 नवंबर की शाम भावलपुर कोतवाली देहात में बरात में शामिल होने के लिए अपने दोस्त कैटरर सूरज मिश्रा के साथ निकला था। बाद में वहीं से गायब हो गया और रविवार सुबह रेल ट्रैक के पास उसकी लाश मिली थी।

मां ने बेटे की हत्या का लगाया था आरोप एसपी दीपक भूकर ने घटना के राजफाश के लिए दो टीमों को लगाया था। युवक की मां मीरा देवी ने देल्हूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। सूरज पर बेटे को मार डालने की आशंका व्यक्त करते हुए न्याय मांगा था। स्वजन से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। सूरज मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस पर उसने सच उगल दिया।

प्रेमिका को लेकर दोनों में थी तकरार हत्यारोपित सूरज मिश्रा ने बताया कि चंद्र प्रकाश का एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। कुछ महीने पहले उससे रिश्ता खराब हो गया था। इसके बाद वह सूरज के संपर्क में आ गई। दोनों में बात होने लगी। यह सब चंद्र प्रकाश को अखरता था। वह चाहता था कि बेवफा प्रेमिका से कोई बात न करे, लेकिन सूरज नहीं मानता था। इसी को लेकर दोनों में तकरार होने लगी।