बेवफा प्रेमिका के विवाद में दोस्त ने की थी कैटरर की हत्या, रेलवे ट्रैक पर ढकेला तो ट्रेन की सीढ़ी से टकराया था सिर, आरोपित गिरफ्तार
प्रतापगढ़ में, कैटरर चंद्र प्रकाश मिश्र की हत्या उसके दोस्त सूरज मिश्रा ने की, क्योंकि चंद्र प्रकाश ने सूरज द्वारा उसकी पूर्व प्रेमिका से बात करने का विरोध किया था। बहस के दौरान, सूरज ने चंद्र प्रकाश को रेलवे ट्रैक पर धक्का दे दिया, जहाँ ट्रेन की सीढ़ी से टकराकर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले को सुलझाते हुए सूरज को गिरफ्तार कर लिया है। सूरज और चंद्र प्रकाश एक साथ बारात में शामिल होने गए थे।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। घर से बरात के लिए निकले कैटरर चंद्र प्रकाश मिश्र उर्फ गोलू मिश्रा की हत्या का राज 24 घंटे में खुल गया। उसे उसके साथी कैटरर ने प्रेमिका से बात करने का विरोध करने पर पीटकर रेल ट्रैक पर झोंक दिया था। बोगी की सीढ़ी से सिर टकराने से मौत हो गई थी। आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
रेलवे ट्रैक के पास मिली थी लाश
राघवापुर रानीगंज का चंद्र प्रकाश 15 नवंबर की शाम भावलपुर कोतवाली देहात में बरात में शामिल होने के लिए अपने दोस्त कैटरर सूरज मिश्रा के साथ निकला था। बाद में वहीं से गायब हो गया और रविवार सुबह रेल ट्रैक के पास उसकी लाश मिली थी।
मां ने बेटे की हत्या का लगाया था आरोप
एसपी दीपक भूकर ने घटना के राजफाश के लिए दो टीमों को लगाया था। युवक की मां मीरा देवी ने देल्हूपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। सूरज पर बेटे को मार डालने की आशंका व्यक्त करते हुए न्याय मांगा था। स्वजन से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। सूरज मिश्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस पर उसने सच उगल दिया।
प्रेमिका को लेकर दोनों में थी तकरार
हत्यारोपित सूरज मिश्रा ने बताया कि चंद्र प्रकाश का एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। कुछ महीने पहले उससे रिश्ता खराब हो गया था। इसके बाद वह सूरज के संपर्क में आ गई। दोनों में बात होने लगी। यह सब चंद्र प्रकाश को अखरता था। वह चाहता था कि बेवफा प्रेमिका से कोई बात न करे, लेकिन सूरज नहीं मानता था। इसी को लेकर दोनों में तकरार होने लगी।
झाड़ियों में फेंका गया शर्ट बरामद
सीओ रानीगंज विनय प्रभाकर साहनी का कहना है कि जांच में सारी बातें साफ हो गईं। भावलपुर गांव के पास ही रेलवे लाइन के किनारे रात करीब नौ बजे कहासुनी होने पर उसे पीटा। इसी दौरान अचानक प्रयागराज से प्रतापगढ़ की तरफ जा रही ट्रेन आती दिखी। उसे ट्रेन की ओर धक्का दे दिया। इससे चंद्र प्रकाश का सिर ट्रेन के डिब्बे के सीढ़ी से टकरा गया। उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित सूरज को सोमवार सुबह मानधाता मोड़ से पकड़ने के बाद झाड़ियों में फेंके हुए शर्ट को बरामद किया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।