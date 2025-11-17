संगम नगरी में मोतियाबिंद का निश्शुल्क आपरेशन, अस्पताल आने-जाने, भोजन की सुविधा भी, अब गरीबों का रोड़ा नहीं बनेगा पैसा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। आर्थिक रूप से बदहाल उन ग्रामीणों के घर खुशी जल्द ही लौटने वाली है, जिन्हें आंख में मोतियाबिंद है, लेकिन वे पैसों के कारण आपरेशन नहीं करा पा रहे हैं। ऐसे मरीजों को सीतापुर आई हास्पिटल ट्रस्ट की ओर से प्रयागराज में संचालित बीएस मेहता नेत्र अस्पताल की ओर से निश्शुल्क सुविधा दी जाएगी।

आने-जाने, रहने-खाने व आपरेशन की निश्शुल्क सुविधा मोतियाबिंद के मरीज गांवों में रहते हैं तो उन्हें उनके घर से शहर लाया जाएगा, यहां उनका आपरेशन होगा और अगले दिन शाम को उनके घर पहुंचा दिया जाएगा। इस दौरान आने-जाने, रहने खाने और आपरेशन की सुविधाएं मुफ्त में दी जाएंगी। योजना की शुरुआत होने पर पहले साल 2000 आपरेशन का लक्ष्य रखा गया है।

डीबीसीएस योजना पर करेंगे अमल भारत सरकार की डीबीसीएस योजना डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंड कंट्रोल सोसाइटी के साथ जुड़ कर बीएस मेहता नेत्र अस्पताल कदम बढ़ा रहा है। योजना की शुरुआत से पहले सीएमओ के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर होने हैं। इसकी प्रक्रिया चल रही है। सीएमओ से ट्रस्ट के प्रतिनिधि के मुलाकात हो चुकी है।