    प्रतापगढ़ में भीषण आग, बिजली के शार्ट सर्किट से कुंडा के बीएलओ कार्यालय में आग लगने से लाखों का नुकसान

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 12:26 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के कुंडा में बिजली के शार्ट सर्किट से बीएलओ कार्यालय में भीषण आग लग गई। आग में रखे अभिलेख, जरूरी दस्तावेज, टीवी, इन्वर्टर और 31 हजार रुपये नकद जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। एसडीएम ने अभिलेखों के डुप्लीकेट प्रपत्र भेजने की बात कही है, जिससे कार्य प्रभावित न हो। आग से लाखों का नुकसान हुआ है।

    प्रतापगढ़ के कुंडा स्थित बीएलओ कार्यालय में भीषण आग के बाद जला सामान। जागरण 

    संसू, जागरण, कुंडा (प्रतापगढ़)। कुंडा क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बड़े हादसे में बीएलओ कार्यालय आग की चपेट में आ गया। बिजली के शार्ट सर्किट से लगी इस आग में कार्यालय में रखे समस्त अभिलेख, जरूरी दस्तावेज, टीवी, इनवर्टर समेत करीब 31 हजार रुपये नकद जलकर राख हो गए। 

    बीएलओ ने अपने मकान में बनाया है कार्यालय

    आग की लपटें उठते ही आसपास हड़कंप मच गया। मझिलगांव मदरियापुर गांव निवासी संगीता देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने के साथ बीएलओ भी हैं। उन्होंने घर से करीब 20 मीटर दूर बने दूसरे मकान में कार्यालय बनाया था। इसमें ग्राम सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अभिलेख सुरक्षित रखे गए थे।‌

    फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मशक्कत के बाद बुझाई आग 

    रात में अचानक उठी तेज लपटें देखकर संगीता देवी और उनके परिवार के लोग दंग रह गए। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। अधिकारियों के अनुसार आग से लाखों का नुकसान हुआ है।

    एसडीएम बोले- डुप्लीकेट प्रपत्र जल्द भेजे जाएंगे 

    एसडीएम वाचस्पति सिंह ने बताया कि बीएलओ कार्यालय में आग लगने की जानकारी प्राप्त हुई है। क्षतिग्रस्त अभिलेखों के डुप्लीकेट प्रपत्र जल्द ही फोटो स्टेट कराकर कार्यालय भेजे जाएंगे ताकि कार्य प्रभावित न हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आग पर समय पर काबू नहीं पाया जाता तो नुकसान और अधिक बढ़ सकता था। 

