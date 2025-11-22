प्रतापगढ़ में भीषण आग, बिजली के शार्ट सर्किट से कुंडा के बीएलओ कार्यालय में आग लगने से लाखों का नुकसान

संसू, जागरण, कुंडा (प्रतापगढ़)। कुंडा क्षेत्र में शुक्रवार रात एक बड़े हादसे में बीएलओ कार्यालय आग की चपेट में आ गया। बिजली के शार्ट सर्किट से लगी इस आग में कार्यालय में रखे समस्त अभिलेख, जरूरी दस्तावेज, टीवी, इनवर्टर समेत करीब 31 हजार रुपये नकद जलकर राख हो गए।

बीएलओ ने अपने मकान में बनाया है कार्यालय आग की लपटें उठते ही आसपास हड़कंप मच गया। मझिलगांव मदरियापुर गांव निवासी संगीता देवी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होने के साथ बीएलओ भी हैं। उन्होंने घर से करीब 20 मीटर दूर बने दूसरे मकान में कार्यालय बनाया था। इसमें ग्राम सभा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अभिलेख सुरक्षित रखे गए थे।‌

फायर ब्रिगेड कर्मियों ने मशक्कत के बाद बुझाई आग रात में अचानक उठी तेज लपटें देखकर संगीता देवी और उनके परिवार के लोग दंग रह गए। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था। अधिकारियों के अनुसार आग से लाखों का नुकसान हुआ है।