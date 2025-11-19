Language
    फतेहपुर में सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की संदिग्ध दशा में मौत, प्रयागराज के जार्जटाउन स्थित नाले में मिली लाश

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:44 PM (IST)

    फतेहपुर में सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुधीर कुमार की प्रयागराज में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनका शव जार्जटाउन इलाके में एक नाले में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आशंका है कि नाले में डूबने से उनकी मौत हुई। सुधीर कुमार नैनी के दुर्गा नगर महेवा में अपने परिवार के साथ रहते थे। घटनास्थल से शराब की बोतल भी बरामद हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रयागराज के जार्जटाउन स्थित नाले में फतेहपुर के सूचना विभाग के डिप्टी डायरेक्टर की नाले में लाश मिली। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। फतेहपुर जनपद में कार्यरत सूचना विभाग के 56 वर्षीय डिप्टी डायरेक्टर सुधीर कुमार की संदिग्ध दशा में मौत हो गई। उनकी लाश जार्जटाउन में पूर्व चीफ जस्टिस आफ इंडिया वीएन खरे के निवास के पास नाले में मिली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लिया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।

    मोबाइल के आधार पर आज घरवालों को हुई जानकारी

    नैनी में दुर्गा नगर महेवा में सुधीर कुमार पत्नी अंबालिका, बेटी अदिति और बेटा वैभव के साथ रहते थे। मंगलवार दोपहर बाद वह घर से अकेले पैदल निकले थे। इसके बाद देर रात उनकी लाश नाले मिली। मोबाइल के आधार पर बुधवार को घटना के बारे में घरवालों को पता चला।

    पोस्टमार्टम हाउस पहुंच स्वजन ने की शिनाख्त 

    जानकारी मिलने पर सुधीर कुमार के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंच कर उनकी शिनाख्त की। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल के पास से शराब की बोतल, नमकीन के पैकेट सहित अन्य सामान मिला है। नाले में डूबकर मौत की आशंका जताई जा रही है। वह जार्जटाउन में कैसे पहुंचे, क्या कोई अन्य भी उनके साथ था, आदि का पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है। 