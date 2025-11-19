जेल में बंद अली के लिए मांगी 20 लाख रुपये की रंगदारी, विरोध करने पर मारपीट की, जान से मारने की धमकी भी दी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी गुर्गों का आतंक कम नहीं हो रहा है। अब झांसी जेल में बंद अतीक के बेटे अली के लिए 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने, विरोध पर मारपीट करते हुए धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

कौशांबी निवासी अतीक का गुर्गे ने साथियों की दबंगई बताया गया है कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के देवघाट झलवा निवासी बनारसी खेती करते हैं। परिवार में सदस्य की संख्या बढ़ने के कारण उन्होंने रहने के लिए मकान बनवाना शुरू कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान कौशांबी निवासी माफिया अतीक का गुर्गा कई साथियों के साथ आया और जबरन काम बंद करवा दिया।

पिस्टल सटाकर रंगदारी की धमकी दी विरोध करने पर पिस्टल सटाकर धमकाया कि अगर मकान बनवाना है तो 20 लाख की रंगदारी देनी पड़ेगी। यह पैसा अतीक के जेल में बंद बेटे अली को जाएगा। इसके साथ ही गाली-गलौज मारपीट की और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।