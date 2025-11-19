Language
    जेल में बंद अली के लिए मांगी 20 लाख रुपये की रंगदारी, विरोध करने पर मारपीट की, जान से मारने की धमकी भी दी

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 05:28 PM (IST)

    जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली के लिए 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि अतीक के गुर्गों ने एक व्यक्ति से रंगदारी मांगी और विरोध करने पर मारपीट की। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अतीक और अशरफ की मौत के बाद भी उनके गुर्गों का आतंक जारी है।

    माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी गुर्गों का आतंक कम नहीं हो रहा है, जेल में बंद अली के नाम से गुर्गे ने रंगदारी मांगी है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद भी गुर्गों का आतंक कम नहीं हो रहा है। अब झांसी जेल में बंद अतीक के बेटे अली के लिए 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने, विरोध पर मारपीट करते हुए धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

    कौशांबी निवासी अतीक का गुर्गे ने साथियों की दबंगई 

    बताया गया है कि एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के देवघाट झलवा निवासी बनारसी खेती करते हैं। परिवार में सदस्य की संख्या बढ़ने के कारण उन्होंने रहने के लिए मकान बनवाना शुरू कर दिया। आरोप है कि इसी दौरान कौशांबी निवासी माफिया अतीक का गुर्गा कई साथियों के साथ आया और जबरन काम बंद करवा दिया।

    पिस्टल सटाकर रंगदारी की धमकी दी 

    विरोध करने पर पिस्टल सटाकर धमकाया कि अगर मकान बनवाना है तो 20 लाख की रंगदारी देनी पड़ेगी। यह पैसा अतीक के जेल में बंद बेटे अली को जाएगा। इसके साथ ही गाली-गलौज मारपीट की और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

    एक करोड़ की रंगदारी मांगने में जा चुका है जेल

    अली के साथ आरोपित एक करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में भी जेल जा चुका है। पीड़ित का कहना है कि जेल में बंद रहने के दौरान उसके पिता मैकू लाल जेल में बंद थे और वहीं पर मौत भी हो गई थी। इसी बीच अतीक के गुर्गों ने फर्जी कागजात तैयार करवा लिया और जमीन पर कब्जा करने का प्रयास शुरू कर दिया था। फिलहाल एयरपोर्ट पुलिस का कहना है कि प्रकरण की शिकायत मिली है। जांच करते हुए आगे आगे की कार्रवाई की जाएगी।