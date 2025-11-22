Language
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में दिया आश्वासन, कहा- माघ मेला में सुविधा संग संतों-श्रद्धालुओं को मिलेगी सुरक्षा

    By SHARAD DWIVEDIEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 01:25 PM (IST)

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कहा कि माघ मेला में संतों और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएँ और सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सिंचाई विभाग बाढ़ नियंत्रण और पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पताल, हेल्प सेंटर और एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगी। मेला क्षेत्र में साफ-सफाई, शौचालय और प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा के लिए पुलिस थाने और अग्निशमन चौकियां स्थापित की जाएंगी। यातायात नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शनिवार को प्रयागराज आगमन हुआ, उन्होंने माघ मेला में संतों और श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा और सुविधा का आश्वासन दिया। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में कहा कि माघ मेला में कल्पवासियों, संतों और श्रद्धालुओं को उत्कृष्ट सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही सुरक्षा के भी तगड़े प्रबंध होंगे। एआइ कैमरों से मेला क्षेत्र की निगरानी होगी। उच्च क्षमता के कैमरे भी लगाए जाएंगे। पहली बार माघ मेला टेंट सिटी बसाई जाएगी, जिसमें 200 कैंप होंगे। पहले सिर्फ कुंभ व महाकुंभ में ही टेंट सिटी बसाई जाती थी।

    गंगा पूजन कर माघ मेला की कुशलता की कामना की

    माघ मेला के कुशल आयोजन के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री ने संगम पर गंगा पूजन किया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आरती भी उतारी। इसके बाद उन्होंने प्रयागराज मेला प्राधिकरण के सभागार में मेला की तैयारियों की समीक्षा की।

    शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जिम्मेदारी जल निगम पर है

    इसके बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि मेला की तैयारियां तेज हो गई है। सभी विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताया कि गंगा में कटान निरोधक कार्य तथा जल की उपलब्धता के लिए सिंचाई विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जिम्मेदारी जल निगम पर है।

    20-20 बेड के दो अस्पताल बनाए जा रहे हैं

    श्रद्धालुओं के उपचार के लिए 20-20 बेड के दो अस्पताल बनाए जा रहे हैं। मेला में 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एक वेक्टर कंट्रोल यूनिट, पांच आयुर्वेदिक और पांच होम्योपैथिक चिकित्सालय की स्थापना होगी। यहां 50 एंबुलेंस की व्यवस्था भी की जा रही है।

    शौचालय, स्ट्रीट लाइट व पार्किंग की व्यवस्था होगी

    नगर विकास विभाग द्वारा पर्याप्त मात्रा में शौचालय और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था होगी। इस बार 25 हजार शौचालय, आठ हजार डस्टबिन, तीन हजार सफाई कर्मी मेले के दौरान रहेंगे। सात सेक्टर में बसने वाले मेला के लिए 42 स्थान पर अलग-अलग रूट से आने वाले जो श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी।

    3800 परिवहन निगम की बसें लगाई जाएंगी

    सुरक्षा के लिए मेला क्षेत्र में 17 थाने 42, पुलिस चौकी, 20 फायर टेंडर साथ अग्निशमन चौकी रहेगी। लगभग 400 एआइ कैमरे से क्राउड मैनेजमेंट और क्लाउड डेंसिटी एनालिसिस और इंसिडेंट रिपोर्टिंग, स्वच्छता सुरक्षा निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। यातायात और भीड़ नियंत्रण के लिए अंतरजनपदीय और अंतरराज्यीय योजना भी विकसित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। माघ मेला के लिए 3800 परिवहन निगम की बसें लगाई जाएंगी।

    हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति के यहां वैवाहिक कार्यक्रम में हुए शामिल 

    शनिवार सुबह लगभग 10.20 बजे मुख्यमंत्री प्लेन से बमरौली एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से कार से वह हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी के यहां वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। फिर रामबाग स्थित शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के यहां हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इसके बाद वह मेला क्षेत्र पहुंचे थे।