Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे ट्रैक पार कर रहा युवक सामने ट्रेन देख हड़बड़ी में गिरा, पटरी से सिर टकराने से मौत, गाड़ी दूसरे ट्रैक से निकल गई

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 03:05 PM (IST)

    प्रयागराज के थरवई में एक दुखद घटना हुई। रेलवे ट्रैक पार करते समय एक युवक ने सामने से ट्रेन आते देख घबराकर संतुलन खो दिया। गिट्टियों पर फिसलने से वह सिर के बल पटरी पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक नान बाबू कबाड़ बीनने का काम करता था और बहमलपुर का रहने वाला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज के थरवई स्थित कोडसर गांव के सामने रेल ट्रैक पर युवक की मौत के बाद जुटी भीड़। जागरण 

    संसू, थरवई (प्रयागराज)। गंगापार के थरवई में हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक पार कर रहा युवक ने अचानक सामने ट्रेन देखा तो हड़बड़ा गया। इसी घबराहट में वह भागने की फिराक में गिट्टियों पर फिसलकर गिर गया। वह सिर के बल रेल पटरी पर गिरा, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। आ रही ट्रेन दूसरे ट्रैक से निकल गई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थरवई के कोड़सर गांव के समीप हादसा 

    थरवई थाना क्षेत्र के कोडसर गांव के समीप गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे दुर्घटना हुई। रेल पटरी पर गिरने से सिर में गंभीर चोट लगने से 25 वर्षीय नान बाबू की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर परिवार के लोग बिलखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे।

    कबाड़ बीनने जाते समय हुई दुर्घटना 

    थरवई के बहमलपुर डिहवा निवासी नान बाबू पुत्र मोहम्मद खलील कबाड़ बीनने का काम करता था। बताया जाता है कि प्रतिदिन की तरह बुधवार की सुबह करीब 9:30 बजे नान बाबू कबाड़ बीनने के लिए घर से पैदल ही कोडसर गांव की ओर जा रहा था।

    पुलिस ने शव कब्जे में लिया 

    रेलवे लाइन पार करते समय अचानक ट्रेन को नजदीक आता देख वह घबरा गया और पटरी के किनारे गिर पड़ा। गिरने के दौरान उसका सिर पटरी से टकरा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची थरवई पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। 

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में रेल पटरियों के किनारे अवैध बांग्लादेशियों के होने की आशंका पर दबिश, पहचान पत्र मांगे तो कुछ लोग भागने लगे

    यह भी पढ़ें- पुलिया टूटने से नहर में गिरी ट्रैक्टर-ट्राली, स्टेयरिंग में फंसकर चालक की दर्दनाक मौत, प्रयागराज के हंडिया में हादसा