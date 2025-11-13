रेलवे ट्रैक पार कर रहा युवक सामने ट्रेन देख हड़बड़ी में गिरा, पटरी से सिर टकराने से मौत, गाड़ी दूसरे ट्रैक से निकल गई

संसू, थरवई (प्रयागराज)। गंगापार के थरवई में हादसा हो गया। रेलवे ट्रैक पार कर रहा युवक ने अचानक सामने ट्रेन देखा तो हड़बड़ा गया। इसी घबराहट में वह भागने की फिराक में गिट्टियों पर फिसलकर गिर गया। वह सिर के बल रेल पटरी पर गिरा, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। आ रही ट्रेन दूसरे ट्रैक से निकल गई।

थरवई के कोड़सर गांव के समीप हादसा थरवई थाना क्षेत्र के कोडसर गांव के समीप गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे दुर्घटना हुई। रेल पटरी पर गिरने से सिर में गंभीर चोट लगने से 25 वर्षीय नान बाबू की मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर परिवार के लोग बिलखते हुए घटनास्थल पर पहुंचे।

कबाड़ बीनने जाते समय हुई दुर्घटना थरवई के बहमलपुर डिहवा निवासी नान बाबू पुत्र मोहम्मद खलील कबाड़ बीनने का काम करता था। बताया जाता है कि प्रतिदिन की तरह बुधवार की सुबह करीब 9:30 बजे नान बाबू कबाड़ बीनने के लिए घर से पैदल ही कोडसर गांव की ओर जा रहा था।