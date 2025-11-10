दो बार टायर से कुचला, सड़क पर चिपक गया था पेट, दो वर्षीय मासूम पीहू की वाहन से दर्दनाक मौत का गवाह बना CCTV

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मऊआइमा स्थित सुल्तानपुर खास में हादसे में हुई दो वर्षीय पीहू की मौत की जब लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो पता चला कि पिकअप वाहन ने उसे दो बार कुचला था। पहले पीछे और फिर आगे का टायर उसके ऊपर चढ़ गया था। इससे उसका पेट सड़क से चिपक गया था। सीना, हाथ व चेहरा भी क्षत-विक्षत हो गया था। पुलिस ने जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की तो बड़ी सावधानी से शव को सड़क से उठाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फाफामऊ घाट पर अंतिम संस्कार में पहुंचे थे स्वजन सुमारी देवी के अंतिम संस्कार के लिए स्वजन रविवार सुबह करीब 10 बजे घर से निकले। लगभग एक घंटे बाद फाफामऊ स्थित घाट पर पहुंचे। थोड़ी दूर बाद अंतिम संस्कार शुरू किया। दोपहर करीब 1.15 बजे सुमारी के पुत्र अनिल कुमार पटेल र्फ राजू के मोबाइल पर पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने फोन किया।

पिता को पड़ोसी ने मोबाइल पर घटना की दी जानकारी पड़ोसी ने फोन पर बताया कि उनकी एकलौती पुत्री पीहू को घर के बाहर धर्मकांटे से मापतौल कराकर जा रही पिकअप ने कुचल दिया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। यह सुनते ही अनिल रोते हुए बेहोश होकर वहीं घाट पर गिर गए।

मां के अंतिम संस्कार में थे, बेटी की मौत की मिली सूचना पहले तो वहां मौजूद लोगों ने समझा कि मां की याद में अनिल अचानक रोते हुए अचेत हुए हैं, लेकिन कुछ ही क्षण में उन्हें होश आया तो बताया कि उनकी पीहू नहीं रही। किसी गाड़ी वाले ने उसे कुचल दिया है। यह सुनते ही लोग हतप्रभ रह गए। किसी की समझ में नहीं आया कि यह क्या हो गया।

बेटी का शव देख बिलख पड़े दंपती एक तरफ अनिल की मां का अभी दाह संस्कार भी पूरा नहीं हो सका है और दूसरी तरफ बेटी भी चल बसी। आनन-फानन में अनिल और उनके 10 माह के पुत्र प्रिंस को घर लाया गया। तब तक पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी कर चुकी थी। बेटी की लाश देखते ही अनिल रोने-बिलखने लगे। यही हालत उनकी पत्नी शीला की भी थी। नाते-रिश्तेदारों के साथ ही आसपास के लोग सभी को संभालने में लगे रहे।