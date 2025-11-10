चापड़ ले लो, चाकू खरीद लो... प्रयागराज में खुलेआम बेचे जा रहे अपराध में इस्तेमाल होने वाले धारदार हथियार

ताराचन्द्र गुप्ता, प्रयागराज। कभी गोली तो कभी बम मारकर अपराध करने वाले अब अपना तरीका बदल रहे हैं। हत्या और हमले जैसी घटना में असलहा की बजाय चाकू का इस्तेमाल किए जाने लगा है। हाल के दिनों में चाकू मारकर चार लोगों की हत्या की गई। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। चाकूबाजी का बढ़ता ट्रेंड जहां एक तरफ सबका ध्यान खींच रहा है तो दूसरी ओर लोग चिंतित होने लगे हैं। चाकूबाजी की घटना से पुलिसकर्मी भी हैरान हो रहे हैं।

दो माह में चाकूबाजी की कई घटनाएं पिछले दो महीने में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में चाकूबाजी की कई घटनाएं हुईं। सिविल लाइंस, खुल्दाबाद, करछना थाना क्षेत्र में चाकू मारकर हत्या की गई। कोतवाली, मऊआइमा और कोरांव में चाकू से हमला करके छात्र व युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया।

केस- 1 खुल्दाबाद थाना क्षेत्र अटाला मुहल्ले में शनिवार सुबह ड्राइवर सेराज का गला उसके दोस्त अयाज ने चाकू से रेत दिया। लहूलुहान सेराज जान बचाकर भागा तो उसकी पीठ पर भी चाकू से वार किया। इससे सेराज की मौत हो गई। गिरफ्तार हत्यारोपित ने कुछ दिन पहले बाजार से यह कहकर चाकू खरीदा था कि उसे मीट काटना है, फिर उसी से साथी की हत्या कर दी।

केस- 2 सिविल लाइंस में पत्थर गिरिजाघर के पास मीडियाकर्मी एलएन सिंह उर्फ पप्पू की निर्मम हत्या भी चाकू से हमला करके की गई थी। मुठभेड़ में पकड़े गए विशाल ने वारदात को अंजाम देने से पहले खुल्दाबाद गया था और मछली मंडी के पास से चाकू खरीदा था। तेज धार वाले चाकू से पप्पू पर कई बार वार किया गया, जिससे गला कट गया और पेट भी फट गया था।

केस- 3 करछना थाना क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कालेज के छात्र अवनीश पांडेय की हत्या चाकू मारकर की गई थी। इंटरमीडिएट के छात्र की स्कूल के भीतर दिनदहाड़े हुई हत्या से सनसनी फैल गई थी। हत्याकांड को एक छात्र ने ही अंजाम दिया था। उसने गिरफ्तारी के बाद पुलिस को बताया कि अपने साथी के साथ जाकर बाजार से चाकू खरीदकर घटना की थी।

पहले गोली मारकर होती थी हत्या की अधिक घटनाएं चाकूबाजी से पहले अलग-अलग स्थान पर सरेराह गोली मारकर हत्या की घटना होती थी। दुकान, मकान, प्रतिष्ठान, स्कूल और कालेज के बाहर व भीतर बमबाजी तो कब और कहां हो जाए, इसका कुछ पता ही नहीं रहता था। नाबालिग लड़कों के बीच झगड़ा होने पर अचानक बम चल जाता था। रंजिश का बदला लेने के लिए धार्मिक स्थल से लेकर महत्वपूर्ण स्थानों पर भी बम फोड़ा गया।

पुलिस ने छेड़ा अभियान तो कम हुई बमबाजी की घटनाएं इस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने आपरेशन धमाका शुरू किया, जिसके बाद बमबाजी कम हो गई। इसी बीच चाकू मारकर घटना की जाने लगी। पिछले एक पखवाड़े में चाकू से हमला करके तीन लोगों की हत्या कर दी गई, जिसके आधार पर माना जा रहा है कि चाकूबाजी का ट्रेंड बढ़ा है।

यहां भी हुई घटना -कोरांव थाना क्षेत्र के भलुहा गांव में स्कूल ला रहे छात्र संस्कार शुक्ला पर बाइक सवार युवकों ने चाकू से हमला किया। -मऊआइमा थाना क्षेत्र के मलखानपुर गांव में एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसका गुप्तांग कट गया। -कोतवाली थाना क्षेत्र के चौक में चाट के ठेले पर काम करने वाले युवक पर नशेड़ी ने चाकू से हमला करके घायल किया। सड़क किनारे चाकू, चापड़ का बाजार खुशरोबाग मछली मंडी के पास, चौक में नीम के पेड़ के करीब, नुरूल्ला रोड, शाहगंज थाने पास, लक्ष्मी टाकीज कर्नलगंज में सड़क किनारे चाकू-चापड़ का बाजार लगता है। यहां बेरोकटोक धारदार हथियार बेचे जाते हैं। विक्रेता सब्जी काटने और दूसरे उपयोग के लिए चाकू, चापड़ बेचने की बात कहते हैं, लेकिन तमाम अपराधी वहीं से चाकू, चापड़ खरीद रहे।