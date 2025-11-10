Language
    दो वर्षीय बालिका को रौंदने वाले पिकअप वाहन चालक का पता चल गया है, तलाश कर रही प्रयागराज पुलिस

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 12:34 PM (IST)

    प्रयागराज में मऊआइमा के सुल्तानपुर खास में एक पिकअप वाहन ने दो वर्षीय बालिका को रौंद दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से वाहन का नंबर पता लगाकर चालक की पहचान कर ली है। आरोपी चालक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। यह दर्दनाक घटना उस समय हुई जब बच्ची घर के बाहर खेल रही थी और चालक ने गाड़ी बैक करते समय उसे कुचल दिया था।

    प्रयागराज के मऊआइमा में मासूम बालिका को रौंदने के बाद फरार पिकअप वाहन का नंबर सीसीटीवी में कैद हो गया, पुलिस चालक की तलाश कर रही है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार के मऊआइमा स्थित सुल्तानपुर खास में रविवार दोपहर बैक करते समय मालवाहक पिकअप वाहन ने दो वर्षीय मासूम बालिका को चपेट में ले लिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चालक वाहन लेकर भाग निकला था। मऊआइमा पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो वाहन का नंबर पता चला था। इसके बाद चालक का नाम व पते के बारे में पुलिस ने जानकारी एकत्र की और उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है।

    अनिल की एकलौती बेटी थी पीहू

    मऊआइमा स्थित सुल्तानपुर खास गांव में साहू धर्मकांटा के बगल रहने वाले अनिल कुमार पटेल उर्फ राजू की दो वर्षीय इकलौती पुत्री पीहू रविवार दोपहर घर के बाहर खेल रही थी। खेलते-खेलते अचानक वह धर्मकांटा के सामने पहुंच गई। उसी समय धर्मकांटे पर मापतौल करवाने के बाद मालवाहक पिकअप को चालक बैक कर रहा था।

    मौके पर ही मासूम ने तोड़ दिया दम 

    वाहन के पीछे पीहू थी, जिसे चालक नहीं देख सका और कुचल दिया। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। चालक की नजर वहां मृत पीहू पर पड़ी और फिर वह तेजी से वाहन लेकर भाग निकला था। जिस समय यह दर्दनाक घटना हुई, उस समय घर पर पीहू की मां व अन्य कई महिलाएं थीं, जबकि पिता अनिल कुमार समेत सभी लोग दादी सुमारी देवी के अंतिम संस्कार में फाफामऊ घाट गए थे।

    सीसीटीवी में पूरी घटना हुई कैद 

    मऊआइमा पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उसमें पूरी घटना कैद थी। पुलिस ने पिकअप का नंबर देखा और फिर जानकारी एकत्र की। कुछ ही देर में पुलिस को चालक का नाम व पता भी मालूम हो गया। उसकी तलाश में कई जगह दबिश दी गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। मऊआइमा इंस्पेक्टर पंकज अवस्थी का दावा है कि जल्द ही चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

