दो वर्षीय बालिका को रौंदने वाले पिकअप वाहन चालक का पता चल गया है, तलाश कर रही प्रयागराज पुलिस

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार के मऊआइमा स्थित सुल्तानपुर खास में रविवार दोपहर बैक करते समय मालवाहक पिकअप वाहन ने दो वर्षीय मासूम बालिका को चपेट में ले लिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। चालक वाहन लेकर भाग निकला था। मऊआइमा पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो वाहन का नंबर पता चला था। इसके बाद चालक का नाम व पते के बारे में पुलिस ने जानकारी एकत्र की और उसकी गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश दे रही है।

अनिल की एकलौती बेटी थी पीहू मऊआइमा स्थित सुल्तानपुर खास गांव में साहू धर्मकांटा के बगल रहने वाले अनिल कुमार पटेल उर्फ राजू की दो वर्षीय इकलौती पुत्री पीहू रविवार दोपहर घर के बाहर खेल रही थी। खेलते-खेलते अचानक वह धर्मकांटा के सामने पहुंच गई। उसी समय धर्मकांटे पर मापतौल करवाने के बाद मालवाहक पिकअप को चालक बैक कर रहा था।

मौके पर ही मासूम ने तोड़ दिया दम वाहन के पीछे पीहू थी, जिसे चालक नहीं देख सका और कुचल दिया। मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। चालक की नजर वहां मृत पीहू पर पड़ी और फिर वह तेजी से वाहन लेकर भाग निकला था। जिस समय यह दर्दनाक घटना हुई, उस समय घर पर पीहू की मां व अन्य कई महिलाएं थीं, जबकि पिता अनिल कुमार समेत सभी लोग दादी सुमारी देवी के अंतिम संस्कार में फाफामऊ घाट गए थे।