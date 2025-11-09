प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, बैक करते समय मालवाहक वाहन ने दो वर्षीय मासूम बालिका को कुचला, मौत, CCTV में घटना कैद
प्रयागराज के मऊआइमा में एक दर्दनाक हादसे में, मालवाहक वाहन की चपेट में आने से दो वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। बच्ची अपने घर के सामने खेल रही थी, तभी एक पिकअप डाला वाहन बैक करते समय उसे टक्कर मार दी। परिवार वाले दादी के अंतिम संस्कार में गए थे और बच्ची घर के बाहर खेलते हुए हादसे का शिकार हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
संसू, जागरण, हरिसेनगंज/मऊआइमा (प्रयागराज)। जनपद के गंगापार के मऊआइमा में रविवार को दर्दनाक हादसा हुआ। बैक करते समय मालवाह पिकअप वाहन की चपेट में दो वर्षीय मासूम बालिका आ गई। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
सीसीटीवी में कैद हुई दुर्घटना
मऊआइमा स्थित सुल्तानपुर खास गांव में साहू धर्म काटा के निकट 2 वर्षीय मासूम पीहू अपने घर के सामने खेल रही थी। घर के बगल में स्थित धर्मकांटा पर एक पिकअप डाला वाहन मापतौल कराने के बाद बैक हो रहा था। इसी दौरान मासूम उसकी चपेट में आ गई। यह घटना सीसीटीवी फुटेज में में भी कैद हो गई है।
अंतिम संस्कार में शामिल होने गए थे घर के लोग
पीहू अनिल कुमार पटेल की एकलौती बेटी थी। बताया जाता है कि शनिवार शाम उसकी 80 वर्षीय दादी सुमारी देवी का निधन हो गया था। रविवार सुबह परिवार के सभी सगे-संबंधी और रिश्तेदार उनकी शव यात्रा में शामिल होने शहर के गंगा घाट गए थे।
खेलते-खेलते पीहू घर से बाहर निकल गई थी
घर में केवल महिलाएं ही थीं। बताया जाता है कि इसी दौरान बच्ची खेलते हुए घर से बाहर निकल गई और हादसे का शिकार हो गई। पीहू की मां शीला पटेल का रो-रोकर बुरा हाल है। सूचना पाकर वहां मऊआइमा कोतवाली के इंस्पेक्टर पंकज अवस्थी पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचे।
परिवार के लोगों ने पुलिस को दी तहरीर
मऊआइमा इंस्पेक्टर ने बताया कि बालिका के परिवार के लोगों ने तहरीर दी है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए भेज दिया है।
