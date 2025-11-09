Language
    माघ मेले के लिए चलेंगी 175 बसें, प्रयागराज के लिए इस रूट पर 15 मिनट में उपलब्ध होगी सेवा

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:22 PM (IST)

    माघ मेले के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 175 अतिरिक्त बसें चलाएगा। लखनऊ-प्रयागराज मार्ग पर हर 15 मिनट में बस मिलेगी, जिससे श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। निगम का उद्देश्य सुरक्षित और आरामदायक परिवहन सेवा प्रदान करना है।

    लखनऊ–प्रयागराज मार्ग पर हर 15 मिनट में सेवा।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। आगामी माघ मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों ने सभी डिपो को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी बसों की समस्त तकनीकी खामियां तीन जनवरी से पहले दूर कर लें। जिले के डिपो से फिलहाल करीब 175 बसें संचालित हो रही हैं, जिनमें कई बसों के फेरे प्रयागराज में तीन जनव री से 15 फरवरी 2026 तक लगने वाले माघ मेले के दौरान बढ़ाए जाएंगे।

    इस अवधि में श्रद्धालुओं की भीड़ को ध्यान में रखते हुए बसों की फिटनेस, ब्रेक, टायर, लाइट, सीटिंग व्यवस्था और अन्य तकनीकी जांच की तैयारी करने का निर्देश अभी से जारी कर दी गई है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी वाहन सड़क पर सुरक्षित रूप से चल सकें।

    इसके साथ ही चालक और परिचालकों को भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त, लखनऊ से प्रयागराज मार्ग पर बस संचालन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

    माघ मेले के दौरान इस मार्ग पर हर 15 मिनट के अंतराल पर बसें चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को दिक्कत न होने पाए । इस बार प्रयागराज में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है, ऐसे में परिवहन व्यवस्थाओं को लेकर अभी से तैयारी में जुट गया है।

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि प्रयागराज के लिए रायबरेली डिपो से 11 बसों का संचालन अभी होता है लेकिन मेला का शुरूआत होते ही इस रूट पर 40 से -50 बसों के फेरे अधिक कर दिया जाएगा। जिसको लेकर बसों के चालक व परिचालक एवं कर्मचारियों की ड्यूटी का रूटचार्ट तक तैयार करने का निर्देश डिपो के अधिकारियों को दी गई है।

    जिन्होने कहा कि लखनऊ के अन्य डिपो के बसों का भी संचालन होगा, इसके कारण हर 15 मिनट पर एक बस इस रूट पर माघ मेला के दौरान मिलेगी।