Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में पत्नी के सामने किया था नाबालिग बेटी का कत्ल, दुलारने वाले पिता के हाथों ने उसके गले पर चलाया चाकू, खास थी वजह

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:34 PM (IST)

    प्रयागराज के घूरपुर में रमेश सोनकर ने पत्नी के सामने बेटी की हत्या कर दी। पुलिस जांच में सामने आया कि बेटी की गलत हरकतों से परेशान होकर रमेश ने उसे नींद की गोली दी और फिर गला रेतकर मार डाला। रमेश और उसकी पत्नी, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, सरिता रमेश सोनकर की इकलौती बेटी थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज के घूरपुर में बेटी की हत्या करने वाले पिता ने पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल किया।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। यमुनापार में घूरपुर के कांटी गांव में किशोरी सरिता सोनकर की हत्या के मामले में चाैंकाने वाला तथ्य सामने आया है। पता चला है कि रमेश सोनकर ने पत्नी के सामने ही बेटी सरिता की हत्या की थी। पिता ने उन्हीं हाथों से कत्ल किया, जिससे वह बेटी को प्यार और दुलार करता था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    खाना खाते समय बेटी को नींद की गोली भी खिलाई थी

    15 वर्षीय किशोरी की गलत हरकतों से पिता इस कदर परेशान हुआ कि उसने चाकू से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया था। खाना खाते वक्त बेटी को नींद की गोली भी खिलाई थी। इसकी जानकारी मां को भी थी। जब वह बेसुध हो गई तो उसे करीब 100 मीटर दूर ले जाकर मार डाला।

    पुलिस के समक्ष टूट गया पिता, कबूल किया जुर्म 

    कड़ाई से पूछताछ में शनिवार को हत्यारोपित पिता रमेश सोनकर टूट गया और फिर बेटी की करतूत बताते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। शनिवार रात उसकी गिरफ्तारी के बाद रविवार को किशोरी की मां को भी पकड़ लिया गया। अब दोनों को कोर्ट में पेश करके जेल भेजने की तैयारी चल रही है।

    सब्जी विक्रेता की एकलौती बेटी थी सरिता 

    घूरपुर थाना क्षेत्र के कांटी गांव निवासी सब्जी विक्रेता रमेश सोनकर की इकलौती बेटी सरिता थी। गुरुवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे सरिता घर से अकेले शौच के लिए बाहर निकली थी। काफी देर तक वापस नहीं आई तो घरवाले खोजबीन में जुट गए। इस बीच बाउंड्री वाल के भीतर सरिता का खून से लथपथ लाश मिली।

    आरोपित पिता ने ही पुलिस को दी थी तहरीर 

    पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने विवेचना को आगे बढ़ाया तो कई तथ्य और साक्ष्य मिले, जिस पर परिवार वालों पर संदेह गहरा गया।

    बयान में विरोधाभास मिलने पर कड़ाई से हुई पूछताछ

    किशोरी के भाई, चाचा, पिता समेत कई लोगों को पकड़कर पूछताछ की गई। बयान में विरोधाभास मिलने पर पिता से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए हत्या की पूरी कहानी बताई। कहा कि घटना से पहले बेटी को नींद की गोली खिलाई और फिर घर से बाहर ले जाकर चाकू से गला रेत डाला था।

    आरोपित का साथ पत्नी ने भी दिया : डीसीपी यमुनापार 

    डीपीसी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव का कहना है कि नींद की गोली खिलाने के बाद पिता ने हत्या की थी। वारदात में मुख्य आरोपित रमेश का साथ उसकी पत्नी ने भी दिया था।

    यह भी पढ़ें- UP Roadways Recruitment : रोडवेज में प्रयागराज, कौशांबी और प्रतापगढ़ में बस चालक भर्ती का अवसर, कहां-कब लगेगा भर्ती मेला?

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज में गंगा का जलस्तर 60 सेमी व यमुना का बढ़ा 40 सेमी, माघ मेला कार्य बाधित, इस बार 10 दिन पहले शुरू होना है मेला