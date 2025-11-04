Language
    दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार महिला और मासूम की मौत

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 05:55 PM (IST)

    दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर प्रयागराज के सहसों में एक दर्दनाक हादसे में ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला और उसकी मासूम बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। दंपति एक विवाह कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    प्रयागराज में ट्रक की टक्कर से मृत मोनी देवी व मासूम ईरा की फाइल फोटो। जागरण 

    संसू, जागरण, सहसों (प्रयागराज)। दिल्ली-कोलकाता हाईवे पर मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ। प्रयागराज जिले के गंगापार स्थित सहसों में ट्रक ने बाइक में टक्कर मारी। बाइक सवार उसकी पत्नी और मासूम बेटी सड़क पर गिर गईं। महिला और मासूम की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। 

    पीछे से ट्रक ने बाइक में मारी थी टक्कर 

    कोखराज-हंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार दोपहर लगभग तीन बजे सहसों के बगई गांव के सामने बाइक पर सवार पति-पत्नी व एक मासूम वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। राजमार्ग पर पीछे से अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में टक्कर मार दी। 

    झूंसी की रहने वाली है गंभीर रूप से घायल मनीष

    बताया जाता है कि झूंसी थाना क्षेत्र के मुरार पट्टी छिबैया गांव निवासी मनीष कुमार यादव 27 वर्षीय पत्नी मोनी देवी व 14 माह की मासूम बालिका ईरा को लेकर वल्दी का पूरा जा रहा था। राष्ट्रीय राजमार्ग पर बगई गांव के सामने पीछे से आ रहे तेज गति के अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

    मोनी देवी और मासूम ईस की मौत  

    ट्रक की टक्कर से बाइक सवार तीनों लोग सड़क पर गिर गए। हादसे में मोनी देवी एवं मासूम ईरा की मौके पर ही मौत हो गई जबकि मनीष कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। 

    घायल का अस्पताल में हो रहा इलाज 

    ग्रामीणों ने 112 सहित सहसों पुलिस चौकी को हादसे की सूचना दी। कुछ ही देर में मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज सहसों ने गंभीर रूप से घायल मनीष कुमार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मोनी और मासूम ईरा के शव को कब्जे में ले लिया। 

    हादसे के बाद वाहन लेकर चालक फरार 

    बताया जाता है कि मनीष कुमार यादव रेलवे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। सहसों पुलिस ट्रक नहीं अज्ञात वाहन से दुर्घटना की बात कही। उधर हादसे के बाद वाहन लेकर ट्रक चालक फरार हो गया है।

