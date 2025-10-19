प्रयागराज के खीरी के तालाब में डूबने से 10 वर्षीय छात्र की मौत, नहाते समय हुई घटना, दीवाली की खुशी मातम में बदली

संसू, जागरण, लेड़ियारी (प्रयागराज)। दीवाली के एक दिन पूर्व प्रयागराज में बड़ी घटना हुई। एक परिवार का चिराग बुझ गया और खुशियां मातम में बदल गई। रविवार को दोपहर करीब 12 बजे तालाब में स्नान करते समय डूबने से कक्षा चार की छात्र की जान चली गई। सूचना पर खीरी पुलिस पहुंची लेकिन स्वजन ने पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया।

खीरी के कोलसरा में हादसा खीरी थाना क्षेत्र के कोलसरा निवासी 10 वर्षीय सुशील पुत्र स्व. इंद्रजीत कोल प्राथमिक विद्यालय कोलसरा में कक्षा चार का छात्र था। उसके दो भाई व तीन बहनें हैं। भाइयों में छोटा था। तीनों बहनों की शादी हो चुकी है। माता-पिता की नौ वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है।

ननिहाल में रहकर पढ़ाई करता था सुशील सुशील अपनी पैदाइश से ननिहाल बाबू लाल कोल के यहां रहकर पढ़ाई कर रहा था। बहनों की शादी भी नाना ने ही किया था। बड़ा भाई देवेंद्र भी यहां पर रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहा है। बताया जाता है कि कोलसरा निवासी बाबू लाल कोल मजदूरी कर अपना और स्वजन का पालन-पोषण करते थे। उनकी और पत्नी की मौत के बाद बच्चे यहीं रह रहे थे।

मौसी की लड़की संग गया था स्नान करने बताया जाता है कि रविवार दोपहर सुशील अपनी मौसी की लड़की खुशी के साथ स्नान करने तालाब की ओर गया था। नहर में कूदने से नीचे झाल में वह फंस गया। खुशी ने काफी देर तक उसकी खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिला तो स्वजन को सूचना दी।