प्रयागराज के दिवाली बाजार में हादसा, राजरूपपुर में भीड़ में घुसी कार, चालक सहित कई घायल, दुकानें क्षतिग्रस्त
प्रयागराज के राजरूपपुर में दीवाली बाजार में एक तेज रफ्तार कार भीड़ में घुस गई, जिससे कई लोग घायल हो गए और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं। यह घटना लेबर चौराहे के पास हुई, जहाँ दीवाली की खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। अनियंत्रित कार ने कई लोगों, दुकानों और गाड़ियों को टक्कर मारी, जिससे अफरा-तफरी मच गई। घायलों को अस्पताल भेजा गया है और कार चालक भी गंभीर रूप से घायल है।
प्रयागराज। शहर के व्यस्ततम इलाके राजरूपपुर में रविवार दोपहर बड़ा हादसा हुआ। बाजार की दुकानों में दीवाली की खरीदारी कर रही भीड़ में अचानक तेज रफ्तार कार घुस गई। कई लोगों को टक्कर मारकर घायल कर दिया, जबकि दुकानों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया।
राजरूपपुर के लेबर चौराहे की घटना
उल्लेखनीय है कि दीवाली का त्योहार कल यानी सोमवार को है। आज रविवार को छोटी दीवाली है। शहर के सभी बाजार में काफी रौनक है। उमड़ी भीड़ खरीदारी कर रही है। वहीं राजरूपपुर में भी लेबर चौराहे के सामने सड़क की पटरियों पर लाई, लावा, चीनी मिठाई, गट्टा के साथ ही माला-फूल आदि की दुकानें सजी थीं।
कई गाड़ियों में भी मारी टक्कर
बाजार में सजी दुकानों पर खरीदारी के लिए काफी भीड़ जुटी थी। इसी बीच एक तेज रफ्तार जगुआर कार अनियंत्रित होकर तमाम लोगों, कई दुकानों और गाड़ियों को टक्कर मारी। जबरदस्त दुर्घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर फैल रही है।
घायलों को भेजा गया अस्पताल
आसपास कई ठेले पर सजी दुकानें तितर-बितर हो गईं। सड़क पर सामान बिखर गया। दो कार समैत कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। लोगों की चीख पुकार मचने से अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। कई घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। कार चालक भी गंभीर रूप से घायल है, बेहोश है। भीड़ ने कार को घेर रखा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।