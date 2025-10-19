Language
    जल पुलिस के दारोगा जनार्दन साहनी की बीमारी से मौत, प्रयागराज महाकुंभ- 2025 में किया था बेहतर कार्य

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 05:42 PM (IST)

    प्रयागराज में जल पुलिस के दारोगा जनार्दन साहनी का 47 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण निधन हो गया। वे किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। कर्नलगंज पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन में उन्हें शोक सलामी दी। जनार्दन साहनी ने महाकुंभ 2025 में जल पुलिस प्रभारी के रूप में सराहनीय कार्य किया था।

    प्रयागराज जल पुलिस के दारोगा जनार्दन साहनी की फाइल फोटो। सौजन्य : पुलिस मीडिया सेल

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जल पुलिस में तैनात 47 वर्षीय दारोगा जनार्दन साहनी की रविवार सुबह मौत हो गई। बीमारी के कारण उनकी मौत से परिवार और सहकर्मियों में दुख छा गया। कर्नलगंज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद पुलिस लाइन में शोक सलामी दी गई।

    किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे 

    बताया गया है कि बलिया जिले के बुबहण थाना क्षेत्र के कछुवा गांव निवासी जनार्दन साहनी जल पुलिस में दारोगा के पद पर तैनात थे। वह पुलिस लाइन स्थित आवास में बेटे अखिलेश व पत्नी, बेटी के साथ रहते थे। जनार्दन को किडनी की समस्या थी, जिसका इलाज चल रहा था।

    पुलिस लाइन में दी गई शोक सलामी

    रविवार सुबह आवास पर ही उनकी मौत हो गई। जनार्दन साहनी ने महाकुंभ 2025 में जल पुलिस प्रभारी रहते हुए बेहतर काम किया था। चौकी इंचार्ज कटरा हरिनंदन सिंह का कहना है कि बीमारी से दारोगा जर्नादन की मौत हुई है। पुलिस लाइन में उन्हें शोक सलामी दी गई। इस अवसर पर तमाम पुलिसकर्मी व अधिकारी उपस्थित रहे।

