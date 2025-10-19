जल पुलिस के दारोगा जनार्दन साहनी की बीमारी से मौत, प्रयागराज महाकुंभ- 2025 में किया था बेहतर कार्य

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जल पुलिस में तैनात 47 वर्षीय दारोगा जनार्दन साहनी की रविवार सुबह मौत हो गई। बीमारी के कारण उनकी मौत से परिवार और सहकर्मियों में दुख छा गया। कर्नलगंज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद पुलिस लाइन में शोक सलामी दी गई।

किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे बताया गया है कि बलिया जिले के बुबहण थाना क्षेत्र के कछुवा गांव निवासी जनार्दन साहनी जल पुलिस में दारोगा के पद पर तैनात थे। वह पुलिस लाइन स्थित आवास में बेटे अखिलेश व पत्नी, बेटी के साथ रहते थे। जनार्दन को किडनी की समस्या थी, जिसका इलाज चल रहा था।