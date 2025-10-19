जल पुलिस के दारोगा जनार्दन साहनी की बीमारी से मौत, प्रयागराज महाकुंभ- 2025 में किया था बेहतर कार्य
प्रयागराज में जल पुलिस के दारोगा जनार्दन साहनी का 47 वर्ष की आयु में बीमारी के कारण निधन हो गया। वे किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। कर्नलगंज पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद पुलिस लाइन में उन्हें शोक सलामी दी। जनार्दन साहनी ने महाकुंभ 2025 में जल पुलिस प्रभारी के रूप में सराहनीय कार्य किया था।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। जल पुलिस में तैनात 47 वर्षीय दारोगा जनार्दन साहनी की रविवार सुबह मौत हो गई। बीमारी के कारण उनकी मौत से परिवार और सहकर्मियों में दुख छा गया। कर्नलगंज पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। इसके बाद पुलिस लाइन में शोक सलामी दी गई।
किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे
बताया गया है कि बलिया जिले के बुबहण थाना क्षेत्र के कछुवा गांव निवासी जनार्दन साहनी जल पुलिस में दारोगा के पद पर तैनात थे। वह पुलिस लाइन स्थित आवास में बेटे अखिलेश व पत्नी, बेटी के साथ रहते थे। जनार्दन को किडनी की समस्या थी, जिसका इलाज चल रहा था।
पुलिस लाइन में दी गई शोक सलामी
रविवार सुबह आवास पर ही उनकी मौत हो गई। जनार्दन साहनी ने महाकुंभ 2025 में जल पुलिस प्रभारी रहते हुए बेहतर काम किया था। चौकी इंचार्ज कटरा हरिनंदन सिंह का कहना है कि बीमारी से दारोगा जर्नादन की मौत हुई है। पुलिस लाइन में उन्हें शोक सलामी दी गई। इस अवसर पर तमाम पुलिसकर्मी व अधिकारी उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।