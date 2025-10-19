C M Housing Scheme : प्रयागराज में 2,715 गरीबों को मिलेगा पक्का घर, ब्लाक स्तर पर आए आवेदनों में से पात्रों का चयन होगा

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गरीब, दिव्यांग और बाढ़ में घर गिरी के शिकार जैसे दैवीय पीड़ितों को जल्द पक्का मकान मिलेगा। मुख्यमंत्री आवास योजना में इन्हें प्राथमिकता पर रखा जाएगा। शासन की ओर से 2715 आवासों का लक्ष्य जारी कर दिया गया है। अब ब्लाक स्तर पर आए आवेदनों से में से पात्रों का चयन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मिलेगा लाभ पीएम आवास की तरह ही प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्री आवास योजना चलाई जा रही है। पीएम आवास योजना हर वर्ग के गरीब लाभार्थियों को पक्का घर उपलब्ध कराती है। मुख्यमंत्री आवास योजना में दैवीय आपदा, दिव्यांग, मुसहर, कोल आदि कुछ विशेष गरीबों को लाभ मिलता है। अब जीरो पावर्टी वाले गरीबों को भी प्राथमिकता दी जा रही है।

मानकों पर खरा उतरने वाले गरीबों का होगा चयन वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत ऐसे ही 2,715 पात्रों को लाभान्वित कराया जाना है। इसके लिए शासन से हाल ही में लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ब्लाकों पर इनके आवेदन पहले से ही आ रहे हैं। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद अब इन्हीं आवेदनों में से नियमों और मानकों पर खरा उतरने वाले गरीबों को चयनित किया जाना है।

सभी बीडीओ को आवेदन की सत्यता कराने का निर्देश इस योजना के तहत अलग-अलग तीन किश्तों में 1.20 लाख रुपये दिए जाते हैं। सभी खंड विकास अधिकारियों को आवेदनों के सत्यापन का निर्देश दिए गए हैं। पात्रों के चयन के बाद शासन से इनके खाते में प्रथम किश्त भेजी जाएगी।