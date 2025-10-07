Language
    प्रयागराज एयरपोर्ट का रनवे 'ब्लाक', हवाई सेवाएं ठप, एयरफोर्स विमान में तकनीकी खराबी आई, उड़ानें लखनऊ डायवर्ट

    By Amarish kumar Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 05:28 PM (IST)

    प्रयागराज एयरपोर्ट पर वायु सेना के विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण हवाई यातायात बाधित हो गया है। विमान लैंडिंग के दौरान खराब हुआ जिसके चलते रनवे को रात 9 बजे तक बंद कर दिया गया है। प्रयागराज आने वाली उड़ानों को लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया है। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही रनवे को खोलने का प्रयास किया जा रहा है।

    प्रयागराज हवाई अड्डे पर तकनीकी खराबी से हवाई यातायात बाधित होने से उड़ानें डायवर्ट की गई हैं।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक बड़ी तकनीकी अड़चन के कारण हवाई यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। सुबह लगभग सवा दस बजे भारतीय वायु सेना के एक विमान की लैंडिंग के दौरान उसमें तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद रनवे को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया।

    इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के चलते वायु सेना ने एहतियातन मंगलवार रात नौ बजे तक के लिए रनवे को 'ब्लाक' कर दिया है, जिससे सभी सिविल और सैन्य विमानों का आवागमन पूरी तरह थम गया है।

    रनवे बंद होने की वजह से प्रयागराज आने वाली सभी उड़ानों को लखनऊ के लिए डायवर्ट कर दिया गया है।

    कई यात्री जो प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे थे, उन्हें विमानों के आवागमन बंद होने की सूचना मिलने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह नौ बजे प्रयागराज से हैदराबाद के लिए एक विमान ने उड़ान भरी थी, जिसके तुरंत बाद यह घटना हुई।

    चूंकि प्रयागराज एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) और हवाई पट्टी की निगरानी वायु सेना के अधीन है, इसलिए तकनीकी खराबी के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए रनवे को सील कर दिया गया।

    अधिकारिक सूचना का इंतजार

    इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक वायु सेना की ओर से कोई आधिकारिक या विस्तृत बयान जारी नहीं किया गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर मुकेश चंद्र उपाध्याय ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि सेना ने रात नौ बजे तक रनवे ब्लाक करने की सूचना दी है। उन्होंने कहा, संभवत: विमान में तकनीकी खराबी के कारण ऐसा हुआ है, लेकिन बिना अधिकृत सूचना के कोई भी जानकारी साझा करना जल्दबाजी होगी। प्रयागराज आने वाले विमान लखनऊ डायवर्ट किए गए हैं।

    वायु सेना दिवस की तैयारियों पर असर

    विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, यह घटना ऐसे समय में हुई है जब आगामी आठ अक्टूबर को 'वायु सेना दिवस' के उपलक्ष्य में प्रयागराज में वायु सेना अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही थी। आशंका है कि यह तकनीकी खराबी अभ्यास या तैयारियों में लगे किसी विमान में आई हो। हालांकि, सूत्रों ने यह भी बताया है कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और प्रभावित विमान को रनवे से हटाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। उम्मीद है कि देर शाम तक सेना इस विषय पर अधिकृत बयान जारी कर सकती है और रनवे को दोबारा खोलने की दिशा में कोई स्पष्टता आएगी।

    क्या कहते हैं तकनीकी विशेषज्ञ

    तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि रनवे पर विमान के फंसने की स्थिति में सुरक्षा मानकों के तहत रनवे को लंबा समय दिया जाता है ताकि किसी भी संभावित खतरे को टाला जा सके। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी उड़ान की स्थिति की नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइंस से संपर्क बनाए रखें।