    प्रयागराज एयरपोर्ट पर हवाई परिचालन संकट, दिल्ली व मुंबई की उड़ानें लखनऊ डायवर्ट, दिल्ली-मुंबई-भुवनेश्वर की रद

    By Amarish kumar Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:18 PM (IST)

    प्रयागराज एयरपोर्ट पर रक्षा विभाग का लड़ाकू विमान रनवे पर खराब होने से हवाई परिचालन बाधित रहा। दिल्ली और मुंबई से आने वाली उड़ानों को लखनऊ की ओर मोड़ा गया जबकि दिल्ली मुंबई और भुवनेश्वर जाने वाली उड़ानें रद कर दी गईं। रनवे लगभग नौ घंटे तक बंद रहा जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई। एयरपोर्ट प्रशासन ने यात्रियों से उड़ानों की जानकारी लेने की अपील की है।

    प्रयागराज हवाई अड्डे पर परिचालन संकट के कारण कई उड़ानों का मार्ग परिवर्तन और कई रद की गई।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज के सिविल एन्क्लेव एयरपोर्ट पर मंगलवार को हवाई परिचालन संकट खड़ा हो गया। बताते हैं कि रक्षा विभाग का एक लड़ाकू विमान रनवे पर निष्क्रिय (डिसेबल्ड) हो जाने के कारण रनवे को दोपहर 12:20 बजे से रात नौ बजे तक के लिए बंद करना पड़ा है। इससे हवाई यातायात काफी प्रभावित हुआ। इस लंबी अवधि के क्लोजर के कारण कई उड़ानों को मोड़ना (डायवर्ट) पड़ा और कई को रद (कैंसिल) करना पड़ा, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हुई।

    नागरिक उड़ानों के लिए करीब 9 घंटे बंद रनवे

    एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से जारी सूचना के अनुसार, रनवे पर फंसे विमान को हटाने का काम युद्धस्तर पर किया गया, लेकिन सुरक्षा कारणों से नागरिक उड़ानों के लिए रनवे को लगभग नौ घंटे तक बंद रखा गया है।

    इन उड़ानों को किया गया डायवर्ट

    रनवे बंद होने के कारण प्रमुख एयरलाइंस की कई उड़ानें प्रभावित हुईं हैं। इंडिगो की उड़ानें -दिल्ली से प्रयागराज और मुंबई से प्रयागराज आने वाली उड़ानों को लखनऊ के लिए मोड़ दिया गया। प्रयागराज से दिल्ली, मुंबई और भुवनेश्वर जाने वाली उड़ानों को रद कर दिया गया।

    कई उड़ानों को कर दिया रद

    एलायंस एयर की उड़ानें- पंतनगर से प्रयागराज होकर दिल्ली जाने वाली उड़ान को वापस पंतनगर मोड़ दिया गया। दिल्ली से प्रयागराज होकर पंतनगर जाने वाली उड़ान को रद कर दिया गया। आकासा एयर की उड़ानें -मुंबई से प्रयागराज होकर वापस मुंबई जाने वाली दोनों दिशाओं की उड़ानों को रद कर दिया गया।

    यात्री संबंधित एयरलाइन से संपर्क में रहें

    एयरपोर्ट प्रबंधन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइन से संपर्क कर अपनी उड़ानों की अद्यतन जानकारी लेते रहें। रक्षा विमान के हटने के बाद रात लगभग नौ बजे रनवे को फिर से नागरिक यातायात के लिए खोलने की बात कही गई।

    क्या कहते हैं एयरपोर्ट के निदेशक

    एयरपोर्ट निदेशक मुकेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि रनवे ब्लाक होने के कारण कई उड़ानों को रद कर दिया गया, कुछ को डायवर्ट किया गया, जबकि कई वापस भेज दिए गए हैं।