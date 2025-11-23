राज्य विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाएं अब 27 नवंबर से होगी, संशोधित कार्यक्रम जारी, इस पाठ्यक्रम की नहीं बदलेगी तिथि
प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया है। अब परीक्षाएं 27 नवंबर से शुरू होंगी, पहले यह 25 नवंबर से होने वाली थीं। यह बदलाव बीएड और एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी पाठ्यक्रमों के लिए है। विश्वविद्यालय ने परीक्षा की पारदर्शिता के लिए सचल दस्तों का भी गठन किया है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रो. राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 के विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया है। पहले जारी विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाएं 25 नवंबर से शुरू होने वाली थीं, लेकिन प्राप्त प्रत्यावेदनों और महाविद्यालयों से मिली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथियों में संशोधन किया गया है। अब सभी सम्बद्ध महाविद्यालयों में परीक्षाएं 27 नवंबर से प्रारंभ होंगी।
LLB त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर परीक्षा में बदलाव नहीं
राज्य विश्वविद्यालय के अनुसार यह संशोधन बीएड और एलएलबी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर को छोड़कर सभी पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। संबंधित महाविद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अपने-अपने यहां प्रवेशित छात्रों को समय से सूचित करें, ताकि किसी भी परीक्षार्थी को असुविधा न हो।
...इसलिए बदली गई परीक्षा तिथि
राज्य विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि पहले जारी समय-सारणी को प्राप्त आपत्तियों और व्यवस्थागत कारणों को देखते हुए पुनरीक्षित करना आवश्यक हो गया था। इसी क्रम में संशोधित विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया।
सचल दस्तों का गठन
इसके साथ ही विश्वविद्यालय ने परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को लेकर भी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। सचल दस्तों का गठन कर लिया गया है और सीसीटीवी संचालन की रिपोर्ट केंद्रों से मांगी गई है। परीक्षाओं की संशोधित समय-सारणी जारी होने से छात्र-छात्राओं को दो दिनों का अतिरिक्त समय मिल गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।