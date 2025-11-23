ऐसा क्या हुआ कि सहेली से मोबाइल पर बात करते हुए ट्रेन के आगे कूद गई युवती, चली गई जान, शिनाख्त के बाद सामने आएगी वजह

संसू, नैनी (प्रयागराज)। यमुनापार के करछना रेलवे स्टेशन पर अपने सहेली से माेबाइल पर बात करते हुए एक युवती ने ट्रेन के आगे कूद गई। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रेल कर्मचारियों ने किसी तरह शव को ट्रैक से हटाया। जीआरपी ने छानबीन की, लेकिन मृतका की पहचान नहीं हो सकी। शिनाख्त होने के बाद ही आत्महत्या का कारण साफ हो सकेगा।

बताया गया है कि करछना रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह करीब 11 बजे 30 वर्षीय एक युवती प्लेटफार्म पर टहल रही थी। वह मोबाइल पर किसी से बातचीत कर रही थी। दोपहर लगभग डेढ़ बजे वह मीरजापुर की ओर आगे बढ़ी और फिर महानगरी एक्सप्रेस के सामने कूद गई।

ट्रेन की टक्कर से युवती काफी दूर जाकर गिरी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। यह देख वहां मौजूद यात्रियों और कर्मचारियों में खलबली मच गई। आनन-फानन में रेलकर्मियों ने ट्रैक से शव को हटाया। खबर पाकर जीआरपी मौके पर पहुंची। जांच के दौरान युवती के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला। उसका मोबाइल भी टूट गया था।