    प्रतापगढ़ के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निलंबित, वर्ष 2007 में आजमगढ़ मदरसा मामला सामने आने पर शासन ने की कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:12 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रभात कुमार को शासन ने निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई आजमगढ़ में तैनाती के दौरान वर्ष 2007 में मदरसे के शिक्षक शमशुलहुदा को एनओसी देने के मामले से जुड़ी है। शिक्षक ने 2013 में इंग्लैंड की नागरिकता ले ली, फिर भी वेतन मिलता रहा। इस निलंबन से विभाग और जिले में खलबली मची है। प्रभात कुमार को जुलाई 2023 में प्रतापगढ़ का प्रभार मिला था।

    प्रतापगढ़ के प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी निलंबित, शासन स्तर की इस कार्रवाई से जिले में मची खलबली

    संसू, जागरण, प्रतापगढ़। जनपद के प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं अमेठी के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रहे प्रभात कुमार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई शासन की ओर से की गई है। इनके निलंबन से विभाग व जिले में खलबली मच गई है। हालांकि इन पर यहां के किसी मामले को लेकर कार्रवाई नहीं हुई है।

    आजमगढ़ में तैनाती के समय का मामला

    विभागीय लोगों की मानें तो शासन की ओर से प्रभारी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रभात कुमार पर यह कार्रवाई उनके आजमगढ़ में तैनाती के दौरान वर्ष 2007 में मदरसे के शिक्षक शमशुलहुदा को एनओसी देने को लेकर हुई है।

    इंग्लैंड की नागरिकता पर भी शिक्षक को मिलता रहा वेतन

    बताया जाता है कि वर्ष 2013 में आजमगढ़ में मदरसे के शिक्षक शमशुलहुदा ने इंग्लैंड की नागरिकता ले ली। इसके बावजूद आजमगढ़ से उन्हें सेलरी मिलती रही। इसी मामले को लेकर शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है।

    जुलाई 2023 में प्रतापगढ़ का मिला था प्रभार

    प्रभात कुमार को जुलाई 2023 में प्रतापगढ़ के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का प्रभार मिला था। अब देखना यह है कि उनके स्थान पर किस अधिकारी को विभाग का प्रभार दिया जाता है। फिलहाल इस कार्रवाई को लेकर विभाग में चर्चा है। 

