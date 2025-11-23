शादी समारोह में शूटेड-बूटेड चोर ने उड़ाए 45 लाख के जेवरात व नकदी, प्रयागराज के गेस्ट हाउस की घटना
प्रयागराज में एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह के दौरान 45 लाख रुपये के जेवरात और नकदी की चोरी हो गई। रेलवे इंजीनियर की बेटी की शादी में शूट पहने चोर ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चोर की तलाश कर रही है। इस घटना से शादी के माहौल में खलल पड़ गया है और पीड़ित परिवार परेशान है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अगर आप भी किसी गेस्ट हाउस से शादी कर रहे हैं तो सतर्क रहें। कहीं ऐसा न हो कि कोई चोर बराती की वेशभूषा में आए और जेवरात या कीमती सामान गायब कर दे। शनिवार को ऐसी ही एक घटना शहर के जार्जटाउन थाना क्षेत्र में हुई।
बेटी की शादी में पड़ा खलल तो परेशान हुए
जार्जटाउन स्थित गेस्ट हाउस से करीब 45 लाख रुपये के जेवरात और नगदी चोरी होने से बिटिया की शादी में खलल पड़ गया इससे घरातियों के साथ ही बराती भी परेशान हो गए। मामले की तहरीर थाने में दी गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है।
शूट पहनकर बैठा था चोर
बताया गया है कि रेलवे में इंजीनियर संजीव सिंह की बेटी की शादी जार्जटाउन क्षेत्र के पंखुड़ी गार्डन में थी। शादी में चोर भी शूट पहनकर बैठा हुआ था। नकदी और जेवरात से भरा बैग शीतल सिंह के हाथ में था। वह बैग को एक स्थान पर रखकर रिश्तेदारों से बातचीत करने लगे।
जार्जटाउन पुलिस कर रही छानबीन
इसी बीच वहां मौजूद चोर ने बैग गायब कर दिया। कुछ देर बाद चोरी का पता चला तो खलबली मच गई। बैग की खोजबीन शुरू हुई लेकिन नहीं मिला। खबर पाकर जार्जटाउन पुलिस भी पहुंची और छानबीन शुरू की। इस दौरान सीसीटीवी और वीडियो फुटेज से पता चला कि बैग चुराकर ले जाने वाला व्यक्ति भी शूट पहनकर आया था। फुटेज के आधार पर पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
