प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने दो बाइकों में मारी टक्कर, दो लोगों की मौत और दो हुए घायल

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार के सोरांव में रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक की टक्कर से दो बाइकों पर सवार दो लोगों की जान चली गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया।

सोरांव के बरजी गांव के समीप हादसा सोरांव थाना क्षेत्र के बरजी गांव के समीप रविवार सुबह ट्रक ने दो बाइकों में टक्कर मारने के बाद मौके पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसी बीच वाहन लेकर भाग रहे चालक को दौड़ाकर लोगों ने पकड़ लिया। उसे सोरांव पुलिस को सौंप दिया।

सरायदत्ते और सरायदीना गांव के लोग हादसे के शिकार बताया जाता है कि सोरांव के सरायदत्ते के रहने वाले अमृतलाल और विनोद बाइक से रविवार सुबह किसी काम से जा रहे थे। दूसरी बाइक पर सरायदीना गांव के दो लोग सवार थे। सभी अभी बरजी गांव के समीप पहुंचे थे कि तीव्र गति से आए ट्रक ने दोनों बाइकों में जोरदार टक्कर मार दिया।