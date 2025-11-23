प्रयागराज में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने दो बाइकों में मारी टक्कर, दो लोगों की मौत और दो हुए घायल
प्रयागराज के सोरांव में रविवार सुबह एक दुखद सड़क हादसा हुआ। बरजी गांव के पास एक ट्रक ने दो बाइकों को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मृतकों के शवों को कब्जे में ले लिया है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार के सोरांव में रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रक की टक्कर से दो बाइकों पर सवार दो लोगों की जान चली गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया।
सोरांव के बरजी गांव के समीप हादसा
सोरांव थाना क्षेत्र के बरजी गांव के समीप रविवार सुबह ट्रक ने दो बाइकों में टक्कर मारने के बाद मौके पर आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इसी बीच वाहन लेकर भाग रहे चालक को दौड़ाकर लोगों ने पकड़ लिया। उसे सोरांव पुलिस को सौंप दिया।
सरायदत्ते और सरायदीना गांव के लोग हादसे के शिकार
बताया जाता है कि सोरांव के सरायदत्ते के रहने वाले अमृतलाल और विनोद बाइक से रविवार सुबह किसी काम से जा रहे थे। दूसरी बाइक पर सरायदीना गांव के दो लोग सवार थे। सभी अभी बरजी गांव के समीप पहुंचे थे कि तीव्र गति से आए ट्रक ने दोनों बाइकों में जोरदार टक्कर मार दिया।
घायलों का अस्पताल में हो रहा इलाज
हादसे के बाद दोनों बाइकों पर सवार चारों लोग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों के साथ ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को समीप के अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने अमृत लाल व विनोद को मृत घोषित कर दिया। इसी बीच सूचना पाकर मौके पर सोरांव पुलिस पहुंची। पुलिस पकड़े गए ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
