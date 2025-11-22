Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, पीड़िता ने शौहर के खिलाफ दर्ज कराई एफआइआर

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 05:07 PM (IST)

    प्रयागराज के असरावल कला गांव में एक महिला को उसके पति द्वारा जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पीड़िता ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उसने पति पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पैसे की मांग पूरी न होने पर उसके पति ने घर में आग लगा दी और उसे जलाने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।(x)

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रयागराज में विवाहिता ने अपने शौहर पर जिंदा जलाकर मारने के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के असरावल कला गांव में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने शौहर शेर अहमद के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शौहर पर कई वर्षों से मारपीट करने का आरोप

    असरावल कला गांव निवासी राविया वसरी का कहना है कि करीब 13 साल पहले उसका निकाह हुआ था। उसके चार बच्चे हैं। पुलिस को दी गई तहरीर में उसने आरोप लगाया है कि शौहर शेर अहमद पिछले कई साल से मारता-पीटता है। शिकायत करने पर जब उसको थाने पर बुलाकर डांटा-फटकारा जाता है तो कुछ दिन तक सही रहता है। इसके बाद फिर से वही हरकत करने लगता है।

    घर में आग लगाकर जिंदा जलाने का प्रयास किया

    सविया बसरी का कहना है कि बीते माह मायके से उसने 20 हजार रुपये लाकर शौहर को दिया था। फिर वह और पैसा मांग रहा है। मना करने पर एक दिन घर में आग लगा दी और गैस सिलेंडर खोलकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। गमीमत रही कि आग को तुरंत बुझा दिया गया। धमकाया है कि हत्या करके थाने में हाजिर हो जाएगा। पुलिस मुकदमा कायम कर जांच कर रही है।

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज: होटल में छात्रा से दुष्कर्म, वीडियो वायरल की धमकी

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज के किसान परेशान, धान क्रय केंद्र की हाटा के लिए मिली थी स्वीकृति, 12 किमी दूर मांडा में खोल दिया गया