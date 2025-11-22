प्रयागराज में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, पीड़िता ने शौहर के खिलाफ दर्ज कराई एफआइआर
प्रयागराज के असरावल कला गांव में एक महिला को उसके पति द्वारा जिंदा जलाने की कोशिश की गई। पीड़िता ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें उसने पति पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पैसे की मांग पूरी न होने पर उसके पति ने घर में आग लगा दी और उसे जलाने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच कर रही है।(x)
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के असरावल कला गांव में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने शौहर शेर अहमद के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
शौहर पर कई वर्षों से मारपीट करने का आरोप
असरावल कला गांव निवासी राविया वसरी का कहना है कि करीब 13 साल पहले उसका निकाह हुआ था। उसके चार बच्चे हैं। पुलिस को दी गई तहरीर में उसने आरोप लगाया है कि शौहर शेर अहमद पिछले कई साल से मारता-पीटता है। शिकायत करने पर जब उसको थाने पर बुलाकर डांटा-फटकारा जाता है तो कुछ दिन तक सही रहता है। इसके बाद फिर से वही हरकत करने लगता है।
घर में आग लगाकर जिंदा जलाने का प्रयास किया
सविया बसरी का कहना है कि बीते माह मायके से उसने 20 हजार रुपये लाकर शौहर को दिया था। फिर वह और पैसा मांग रहा है। मना करने पर एक दिन घर में आग लगा दी और गैस सिलेंडर खोलकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। गमीमत रही कि आग को तुरंत बुझा दिया गया। धमकाया है कि हत्या करके थाने में हाजिर हो जाएगा। पुलिस मुकदमा कायम कर जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।