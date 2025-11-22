प्रयागराज में महिला को जिंदा जलाने की कोशिश, पीड़िता ने शौहर के खिलाफ दर्ज कराई एफआइआर

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के असरावल कला गांव में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश और जान से मारने की धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने अपने शौहर शेर अहमद के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शौहर पर कई वर्षों से मारपीट करने का आरोप असरावल कला गांव निवासी राविया वसरी का कहना है कि करीब 13 साल पहले उसका निकाह हुआ था। उसके चार बच्चे हैं। पुलिस को दी गई तहरीर में उसने आरोप लगाया है कि शौहर शेर अहमद पिछले कई साल से मारता-पीटता है। शिकायत करने पर जब उसको थाने पर बुलाकर डांटा-फटकारा जाता है तो कुछ दिन तक सही रहता है। इसके बाद फिर से वही हरकत करने लगता है।