    प्रयागराज के किसान परेशान, धान क्रय केंद्र की हाटा के लिए मिली थी स्वीकृति, 12 किमी दूर मांडा में खोल दिया गया

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:44 PM (IST)

    प्रयागराज में, किसानों को धान क्रय केंद्र की स्वीकृति हाटा के लिए मिली थी, लेकिन खाद्य एवं विपणन विभाग के अधिकारियों ने इसे 12 किमी दूर मांडा में खोल दिया। इससे दो दर्जन गांवों के किसान व्यापारियों को कम दाम पर उपज बेचने को मजबूर हैं। किसानों ने डीडीओ से शिकायत की है और हाटा में क्रय केंद्र खोलने की मांग की है ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके।

    प्रयागराज में धान क्रय केंद्र की स्वीकृति के बाद भी किसानों को राहत नहीं, औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हैं।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने व उनकी उपज का मूल्य दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत है। हालांकि सरकारी मशीनरी उसकी कोशिशों पर पानी फेर रही है। यहां भी ऐसा ही हुआ। खाद्य एवं विपणन विभाग के अफसरों ने हाटा के लिए स्वीकृत धान क्रय केंद्र को करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित मांडा खास में खाेल दिया। नतीजन किसानों को व्यापारियों के हाथ औने-पौने दाम पर अपनी उपज बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई किसानों ने डीडीओ से मिलकर शिकायत दर्ज कराई।

    करीब पांच साल पहले कोरांव तहसील क्षेत्र के हाटा में साधन सहकारी समिति में क्रय केंद्र बनाया जाता था। राम बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह, रमेश सिंह, प्रेम शंकर, रामरतन आदि किसानों ने बताया कि हाटा, दसवार, सिरौधी, दोहथा, ऊचडीह, कुसड़ा खुर्द समेत आसपास के करीब दो दर्जन गांवों के किसान इसी केंद्र पर अपनी उपज बेचते थे।

    इसके बाद समिति में कर्मचारियों की कमी के कारण इसे केंद्र बनाना बंद कर दिया गया। इससे किसानों को काफी दिक्कतें हो रहीं हैं। लगभग 50 हजार से अधिक किसान धान की खेती करते हैं। यहां पर मोटा धान ज्यादा होता है। क्रय केंद्र न होने के कारण किसान औने-पौने दाम पर व्यापारियों के हाथ उपज बेचते हैं।

    इस बार धान की मड़ाई के पहले ही क्रय खेल खोलने की मांग उठने लगी थी। अपनी समस्या लेकर किसान प्रमुख सचिव कृषि तक पहुंचे थे। प्रमुख सचिव के निर्देश पर दो महीने पहले डीएम ने हाटा में क्रय केंद्र स्वीकृत किया था। इस बार भी खाद्य एवं विपणन विभाग के अधिकारियों ने इस केंद्र को 12 किलोमीटर दूर मांडा खास में खोल दिया। यही नहीं इसे लेकर लगातार किसान अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन समस्या दूर नहीं हो रही है।

    जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) जीपी कुशवाहा का कहना है कि इस मुद्दे को लेकर किसान कई बार आ चुके हैं। किसानों की समस्या जायज है। डिप्टी आरएमओ निर्देश दिए गए हैं कि हाटा में धान क्रय केंद्र खोला जाए। अगर, कोई तकनीकी समस्या हो तो उसका निस्तारण कराएं।