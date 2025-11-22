प्रयागराज के किसान परेशान, धान क्रय केंद्र की हाटा के लिए मिली थी स्वीकृति, 12 किमी दूर मांडा में खोल दिया गया

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने व उनकी उपज का मूल्य दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत है। हालांकि सरकारी मशीनरी उसकी कोशिशों पर पानी फेर रही है। यहां भी ऐसा ही हुआ। खाद्य एवं विपणन विभाग के अफसरों ने हाटा के लिए स्वीकृत धान क्रय केंद्र को करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित मांडा खास में खाेल दिया। नतीजन किसानों को व्यापारियों के हाथ औने-पौने दाम पर अपनी उपज बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। कई किसानों ने डीडीओ से मिलकर शिकायत दर्ज कराई।

करीब पांच साल पहले कोरांव तहसील क्षेत्र के हाटा में साधन सहकारी समिति में क्रय केंद्र बनाया जाता था। राम बहादुर सिंह, राज बहादुर सिंह, रमेश सिंह, प्रेम शंकर, रामरतन आदि किसानों ने बताया कि हाटा, दसवार, सिरौधी, दोहथा, ऊचडीह, कुसड़ा खुर्द समेत आसपास के करीब दो दर्जन गांवों के किसान इसी केंद्र पर अपनी उपज बेचते थे।

इसके बाद समिति में कर्मचारियों की कमी के कारण इसे केंद्र बनाना बंद कर दिया गया। इससे किसानों को काफी दिक्कतें हो रहीं हैं। लगभग 50 हजार से अधिक किसान धान की खेती करते हैं। यहां पर मोटा धान ज्यादा होता है। क्रय केंद्र न होने के कारण किसान औने-पौने दाम पर व्यापारियों के हाथ उपज बेचते हैं।