Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NCZCC के संस्थापक निदेशक पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि, रंगमंच के कलाकार के योगदान को किया याद

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:07 PM (IST)

    प्रयागराज में रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (NCZCC) में उन्हें अंतिम विदाई दी गई, जहाँ वे संस्थापक निदेशक थे। उनकी अस्थियों को संगम में विसर्जित करने से पहले केंद्र में दर्शन के लिए रखा गया। रंगकला, साहित्य और सांस्कृतिक क्षेत्र में उनके योगदान को याद किया गया। केंद्र के निदेशक ने कहा कि नाटक के क्षेत्र में उनके कार्य प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा को अंतिम विदाई देने के लिए प्रयागराज के NCZCC में श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रंगमंच के पुरोधा पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा को उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (NCZCC) में शनिवार को अंतिम विदाई दी गई। दया प्रसाद एनसीजेडसीसी के प्रयागराज मुख्यालय में संस्थापक निदेशक रहे हैं।

    अस्थिकलश को दर्शन के लिए रखा गया 

    केंद्र के महात्मा गांधी कलावीथिका में दया प्रकाश सिन्हा की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा हुई। उनके अस्थि को संगम में विसर्जन से पहले केंद्र में कला प्रेमियों, शुभचिंतकों के दर्शनार्थ रखा गया। इस अवसर पर उनके परिवार के लोग भी केंद्र में उपस्थित रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    4 नवंबर को नाएडा में हुआ था निधन 

    चार नवंबर को नोएडा में दया प्रकाश सिन्हा का निधन हो गया था। वह भारतीय रंगमंच जगत में नाटककार, रंग निर्देशक, अभिनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में विख्यात थे। रंगकला, साहित्य और सांस्कृतिक साधना के क्षेत्र में उनका योगदान याद किया गया।

    नाटक के क्षेत्र में उनके कार्य प्रेरणास्रोत बने रहेंगे

    उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक सुदेश शर्मा ने कहा कि दया प्रकाश कला और साहित्य के मूर्धन्य व्यक्तित्व एवं दक्ष प्रशासक थे, जिनके मार्गदर्शन से केन्द्र को निरंतर नई दिशा मिली। डॉ. कुमुद ने कहा कि नाटक के क्षेत्र में उनके कार्य सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। सलाहकार कल्पना सहाय ने कहा कि दया प्रकाश अमर रहेंगे और भारतीय रंगमंच की धरोहर के रूप में याद किए जाएंगे।

    नोएडा से प्रयागराज लाया गया अस्थिकलश

    नोएडा से स्व. सिन्हा के नाती सारंग रंजन और भतीजे अनुराग प्रकाश अस्थि कलश को सड़क मार्ग से प्रयागराज लाये। संगम में विसर्जन से पहले अस्थि कलश उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र लाया गया। भजन गायक मनोज गुप्ता गायत्री मंत्र और हे राम, हे राम भजन प्रस्तुत किया। इससे उपस्थित सभी लोग भाव-विह्वल हो उठे।

    ये विशिष्टजन रहे उपस्थित 

    इस अवसर पर सलाहकार अनूप बिहारी लाल श्रीवास्तव, के.के. श्रीवास्तव, कार्यक्रम अधिशासी मधुकांक मिश्रा, वरिष्ठ रंगकर्मी अजय मुखर्जी, योगेन्द्र मिश्रा, डॉ. ज्योति मिश्रा, अनूप बनर्जी, सुशील राय सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

    यह भी पढ़ें- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में दिया आश्वासन, कहा- माघ मेला में सुविधा संग संतों-श्रद्धालुओं को मिलेगी सुरक्षा

    यह भी पढ़ें- प्रयागराज-गोरखपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, पिकअप वाहन ने बच्चे को रौंदा, कार और बिजली पोल से भिड़ा, पांच लोग घायल