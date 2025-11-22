NCZCC के संस्थापक निदेशक पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा को भावभीनी श्रद्धांजलि, रंगमंच के कलाकार के योगदान को किया याद

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। रंगमंच के पुरोधा पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा को उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (NCZCC) में शनिवार को अंतिम विदाई दी गई। दया प्रसाद एनसीजेडसीसी के प्रयागराज मुख्यालय में संस्थापक निदेशक रहे हैं। अस्थिकलश को दर्शन के लिए रखा गया केंद्र के महात्मा गांधी कलावीथिका में दया प्रकाश सिन्हा की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा हुई। उनके अस्थि को संगम में विसर्जन से पहले केंद्र में कला प्रेमियों, शुभचिंतकों के दर्शनार्थ रखा गया। इस अवसर पर उनके परिवार के लोग भी केंद्र में उपस्थित रहे।

4 नवंबर को नाएडा में हुआ था निधन चार नवंबर को नोएडा में दया प्रकाश सिन्हा का निधन हो गया था। वह भारतीय रंगमंच जगत में नाटककार, रंग निर्देशक, अभिनेता एवं कुशल प्रशासक के रूप में विख्यात थे। रंगकला, साहित्य और सांस्कृतिक साधना के क्षेत्र में उनका योगदान याद किया गया।

नाटक के क्षेत्र में उनके कार्य प्रेरणास्रोत बने रहेंगे उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के निदेशक सुदेश शर्मा ने कहा कि दया प्रकाश कला और साहित्य के मूर्धन्य व्यक्तित्व एवं दक्ष प्रशासक थे, जिनके मार्गदर्शन से केन्द्र को निरंतर नई दिशा मिली। डॉ. कुमुद ने कहा कि नाटक के क्षेत्र में उनके कार्य सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। सलाहकार कल्पना सहाय ने कहा कि दया प्रकाश अमर रहेंगे और भारतीय रंगमंच की धरोहर के रूप में याद किए जाएंगे।