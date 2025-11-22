प्रयागराज के होटल में कौशांबी की छात्रा को नशीला कोल्ड ड्रिंग पिलाकर किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी

जागरण संवाददाता, कौशांबी। प्रयागराज के एक होटल में छात्रा को युवक ने बुलाया और उसे नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाया। इसके बाद दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाकर व फोटो खींचकर उसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। डरी-सहमी छात्रा ने घर आकर स्वजन को जानकारी दी। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्नातक की छात्रा है, चित्रकूट के युवक ने धमकी दी थी सैनी कोतवाली क्षेत्र के एक नगर पंचायत की रहने वाली 19 वर्षीय युवती का कहना है कि वह एक महाविद्यालय में स्नातक द्वितीय वर्ष की छात्रा है। छात्रा के मुताबिक करीब तीन-चार माह पहले इंस्टाग्राम के जरिए उसका मोबाइल नंबर हासिल कर चित्रकूट जिले के राजा निवासी अनुमोल द्विवेदी उर्फ अभी ने फोन करके धमकी दी कि वह उससे नहीं मिलेगी तो परीक्षा नहीं दे पाएगी। इससे छात्रा डर गई।

कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद चक्कर आने लगा आरोप है कि अनुमोल द्विवेदी ने उसे फोन करके सिराथू रेलवे स्टेशन पर बुलाया। वहां से वह इंटरसिटी एक्सप्रेस से प्रयागराज ले गया। वहां के एक होटल में कमरा लेकर उसे ठहराया गया। इसके बाद पीनेके लिए उसने कोल्ड ड्रिंक दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के साथ ही उसे चक्कर आने लगा।

फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी पीड़िता के मुताबिक जब नींद खुली तो अनुमोल द्विवेदी ने कहा कि तुम्हारा काम करवा दिया है, अब परीक्षा में बैठ सकती हो। कुछ दिन बाद अनुमोल द्विवेदी ने उसे अश्लील फोटो भेजी। धमकी दी कि जैसा वह कहता है, अगर उसने नहीं किया तो फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर देगा।

आरोपित के खिलाफ केस दर्ज आरोपित की धमकी से परेशान छात्रा ने यह बात अपने पिता से बताई तो वह हतप्रभ रह गए। मामले की शिकायत पुलिस से की गई। शुक्रवार को सैनी कोतवाली पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर आरोपित के खिलाफ मुकदमा कायम कर लिया है। छात्रा ने आरोपित द्वारा भेजे गए फोटो भी पुलिस को दिए हैं।