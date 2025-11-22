Magh Mela 2026 : संगम का सरकुलेटिंग एरिया बढ़ा, स्नान घाट की लंबाई 40% बढ़ेगी, 2.8 किमी की लंबाई में स्नान घाट होंगे
Magh Mela 2026 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माघ मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा की। गंगा की धारा बदलने से संगम क्षेत्र में स्नान घाटों की लंबाई 40% बढ़ाई जाएगी, जो 2.8 किमी होगी। भूमि समतलीकरण का 60% कार्य पूरा हो गया है और 15 दिसंबर तक भूमि आवंटन का कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस बार गंगा की धारा झूंसी की ओर ज्यादा है, इसके चलते संगम का सरकुलेटिंग एरिया बढ़ गया है, जिससे अब 40 प्रतिशत स्नान घाट की लंबाई बढ़ जाएगी। वर्ष 2024 के माघ मेला में दो किमी लंबाई में स्नान घाट बनाए गए थे, जबकि इस बार 2.8 किमी की लंबाई में स्नान घाट बनाए जाएंगे।
Magh Mela 2026 माघ मेला की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग के अधिकारी तेजी से कार्य कराएं, जिससे समय पर सभी कार्य पूरे हो सकें। उच्चाधिकारियों ने बताया कि भूमि समतलीकरण का काम 60 प्रतिशत पूरा हो चुका है। एक हफ्ते में यह कार्य पूरा हो जाएगा। मुख्य मार्गों का चिन्हांकन का काम भी पूरा हो चुका है।
शौचालयों एवं टेंटेज की निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। पुराने टेंट किसी भी हाल में न देने के निर्देश दिए गए। टेंट की हालत दुरुस्त होनी चाहिए। अन्य सुविधाएं भी बेहतर होनी चाहिए। शौचालयों की स्थापना के लिए स्थल चिन्हांकन की प्रक्रिया चल रही है।
भूमि आवंटन एवं बसावट का कार्य 15 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सभी 42 पार्किंग स्थलों की जमीन को चिन्हित कर लिया गया है, जहां भूमि समतलीकरण व अन्य कार्य 15 दिसंबर तक पूरे कर लिए जाएंगे। कार्यदायी विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक कार्यों को 15 दिसंबर तक पूरा करने के मुख्यमंत्री ने कड़े निर्देश दिए।
