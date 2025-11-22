Magh Mela 2026 : संगम का सरकुलेटिंग एरिया बढ़ा, स्नान घाट की लंबाई 40% बढ़ेगी, 2.8 किमी की लंबाई में स्नान घाट होंगे

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 माघ मेला की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री को बताया गया कि इस बार गंगा की धारा झूंसी की ओर ज्यादा है, इसके चलते संगम का सरकुलेटिंग एरिया बढ़ गया है, जिससे अब 40 प्रतिशत स्नान घाट की लंबाई बढ़ जाएगी। वर्ष 2024 के माघ मेला में दो किमी लंबाई में स्नान घाट बनाए गए थे, जबकि इस बार 2.8 किमी की लंबाई में स्नान घाट बनाए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Magh Mela 2026 माघ मेला की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी विभाग के अधिकारी तेजी से कार्य कराएं, जिससे समय पर सभी कार्य पूरे हो सकें। उच्चाधिकारियों ने बताया कि भूमि समतलीकरण का काम 60 प्रतिशत पूरा हो चुका है। एक हफ्ते में यह कार्य पूरा हो जाएगा। मुख्य मार्गों का चिन्हांकन का काम भी पूरा हो चुका है।

शौचालयों एवं टेंटेज की निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। पुराने टेंट किसी भी हाल में न देने के निर्देश दिए गए। टेंट की हालत दुरुस्त होनी चाहिए। अन्य सुविधाएं भी बेहतर होनी चाहिए। शौचालयों की स्थापना के लिए स्थल चिन्हांकन की प्रक्रिया चल रही है।