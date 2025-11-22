Magh Mela 2026 : संगम पर वर्ष भर सुविधा बनी रहे, इसके लिए आठ करोड़ रुपये से होंगे काम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित माघ मेला की समीक्षा बैठक में सबसे पहले कार्यों की प्रगति और कौन से काम कब तक पूरे हो जाएं, कहां पर चुनौती है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके बाद मेला के बजट पर वार्ता हुई। पहली बार माघ मेला के बाद वर्ष पर्यंत संगम पर सुविधाओं के लिए पहले ही बजट की स्वीकृति दी गई है।

Magh Mela 2026 माघ मेला के कुल बजट 122 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार हुआ है, जिसमें शासन से 42 करोड़ रुपये अब तक आवंटित किए जा चुके हैं। मेला के बाद संगम पर व्यवस्थाओं के लिए आठ करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। मेला में सबसे बड़ा बजट प्रयागराज मेला प्राधिकरण है। प्राधिकरण का बजट 71 करोड़ 85 लाख रुपये का है जिसमें सैनिटेशन कार्य भी शामिल है।

Magh Mela 2026 मेला के बाद साल भर के प्रबंध के लिए प्राधिकरण का बजट छह करोड़ 55 लाख रुपये प्रस्तावित है। प्राधिकरण के बजट में सबसे ज्यादा सफाई व सैनिटेशन का खर्च शामिल है। मेला में सफाई और सैनिटेशन कार्यों के लिए कुल 3300 सफाई मित्रों को 24 घंटे तैनात किया जाएगा। उनके लिए सैनिटेशन कालोनी एवं बच्चों की खातिर आंगनबाड़ी केंद्र तथा प्राथमिक विद्यालय भी संचालित किया जाएगा।

सफाई मित्रों का वेतन प्रत्येक 15 दिनों में सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा। सफाई मित्रों को वेतन व सफाई से संबंधित अन्य कार्यों के खर्च का भुगतान स्वच्छ कुंभ कोष से किया जाएगा। मेला में 23700 टायलेट की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए सात वेंडर लगाए गए हैं। सभी टायलेट 15 दिसंबर तक स्थापित कर दिए जाएंगे। दो हजार यूरिनल लगेंगे, जिसके लिए पांच वेंडर हैं। मेला के परेड मैदान में छह सामुदायिक कंटेनर टायलेट लगेंगे।

Magh Mela 2026 इसके साथ ही 25 हापर टिपर, 12 काम्पैक्टर, 8000 कूड़ेदान व 10 लाख लाइनर बैग के प्रबंध किए जा रहे हैं। मेलाधिकारी ऋषि राज ने बताया कि 15 दिसंबर तक टायलेट्स व यूरिनल्स क्रियाशील कर दिए जाएंगे। जबकि टिपर व काम्पैक्टर अभी से ही संचालित किए जा रहे हैं।