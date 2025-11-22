Language
    Magh Mela 2026 : संगम पर वर्ष भर सुविधा बनी रहे, इसके लिए आठ करोड़ रुपये से होंगे काम

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 08:16 PM (IST)

    Magh Mela 2026 प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक में 122 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा गया है। इस बजट में संगम क्षेत्र में साल भर सुविधाएं प्रदान करने के लिए 8 करोड़ रुपये शामिल हैं। मेला के स्वच्छता कार्यों के लिए 3300 सफाई मित्र तैनात किए जाएंगे, और उनके लिए विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। शौचालयों और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था 15 दिसंबर तक पूरी करने का लक्ष्य है।

    Magh Mela 2026 आइसीसीसी सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सौ. सूचना

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Magh Mela 2026 मुख्यमंत्री की उपस्थिति में आयोजित माघ मेला की समीक्षा बैठक में सबसे पहले कार्यों की प्रगति और कौन से काम कब तक पूरे हो जाएं, कहां पर चुनौती है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके बाद मेला के बजट पर वार्ता हुई। पहली बार माघ मेला के बाद वर्ष पर्यंत संगम पर सुविधाओं के लिए पहले ही बजट की स्वीकृति दी गई है।

    Magh Mela 2026 माघ मेला के कुल बजट 122 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार हुआ है, जिसमें शासन से 42 करोड़ रुपये अब तक आवंटित किए जा चुके हैं। मेला के बाद संगम पर व्यवस्थाओं के लिए आठ करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। मेला में सबसे बड़ा बजट प्रयागराज मेला प्राधिकरण है। प्राधिकरण का बजट 71 करोड़ 85 लाख रुपये का है जिसमें सैनिटेशन कार्य भी शामिल है।

    Magh Mela 2026 मेला के बाद साल भर के प्रबंध के लिए प्राधिकरण का बजट छह करोड़ 55 लाख रुपये प्रस्तावित है। प्राधिकरण के बजट में सबसे ज्यादा सफाई व सैनिटेशन का खर्च शामिल है। मेला में सफाई और सैनिटेशन कार्यों के लिए कुल 3300 सफाई मित्रों को 24 घंटे तैनात किया जाएगा। उनके लिए सैनिटेशन कालोनी एवं बच्चों की खातिर आंगनबाड़ी केंद्र तथा प्राथमिक विद्यालय भी संचालित किया जाएगा।

    सफाई मित्रों का वेतन प्रत्येक 15 दिनों में सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा। सफाई मित्रों को वेतन व सफाई से संबंधित अन्य कार्यों के खर्च का भुगतान स्वच्छ कुंभ कोष से किया जाएगा। मेला में 23700 टायलेट की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए सात वेंडर लगाए गए हैं। सभी टायलेट 15 दिसंबर तक स्थापित कर दिए जाएंगे। दो हजार यूरिनल लगेंगे, जिसके लिए पांच वेंडर हैं। मेला के परेड मैदान में छह सामुदायिक कंटेनर टायलेट लगेंगे।

    Magh Mela 2026 इसके साथ ही 25 हापर टिपर, 12 काम्पैक्टर, 8000 कूड़ेदान व 10 लाख लाइनर बैग के प्रबंध किए जा रहे हैं। मेलाधिकारी ऋषि राज ने बताया कि 15 दिसंबर तक टायलेट्स व यूरिनल्स क्रियाशील कर दिए जाएंगे। जबकि टिपर व काम्पैक्टर अभी से ही संचालित किए जा रहे हैं।

    माघ मेला 2026 का विभागवार प्रस्तावित बजट

    विभाग                        माघ मेला का प्रस्तावित बजट      वर्ष पर्यंत सुविधा का बजट       कुल बजट

    प्रयागराज मेला प्राधिकरण     71 करोड़ 85 लाख                 छह करोड़ 55 लाख            78 करोड़ 40 लाख

    उप्र पावर कार्पोरेशन           15 करोड़ 53 लाख                 65 लाख 21 हजार             16 करोड़ 18 लाख

    स्वास्थ्य विभाग                  दो करोड़ 22 लाख                 दो करोड़ 22 लाख

    जल निगम निर्माण खंड दो     14 करोड़ 81 लाख                 63 लाख 86 हजार              15 करोड़ 44 लाख

    जल निगम निर्माण खंड एक    एक करोड़ 27 लाख                एक करोड़ 27 लाख

    लोक निर्माण विभाग             10 करोड़ 42 लाख                 10 लाख                        10 करोड़ 52 लाख

    सिंचाई विभाग बाढ़ खंड         पांच करोड़ 63 लाख                पांच करोड़ 63 लाख

    योग                               एक अरब 22 करोड़              आठ करोड़                    एक अरब 30 करोड़

