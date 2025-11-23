Allahabad University के विधि पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं पांच दिसंबर से होंगी, परीक्षार्थी परीक्षा संबंधी विस्तृत कार्यक्रम देखें यहां
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 5 दिसंबर से शुरू होंगी। एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 से 23 दिसंबर तक, तृतीय सेमेस्टर की 9 से 22 दिसंबर तक और पंचम सेमेस्टर की 5 से 19 दिसंबर तक आयोजित की जाएंगी। एलएलएम और बीएएलएलबी की परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित कर दी गई हैं। माइनर विषयों की परीक्षाएं ओएमआर आधारित होंगी, जो 21 से 23 दिसंबर के बीच सुबह 9 बजे से 1030 बजे तक चलेंगी।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एलएलबी पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं आठ दिसंबर से होंगी। एलएलबी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा आठ से 23 दिसंबर तक होंगी। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नौ से 22 दिसंबर तक और पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएं पांच से 19 दिसंबर तक चलेंगी।
बीएएलएलबी पंचम व नवम सेमेस्टर की परीक्षाएं आठ से
एलएलएम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा नौ से 18 दिसंबर तक और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा पांच दिसंबर से 17 दिसंबर तक होंगी। बीएएलएलबी प्रथम, तृतीय और सप्तम सेमेस्टर की परीक्षाएं नौ दिसंबर से और पंचम तथा नवम सेमेस्टर की परीक्षाएं आठ दिसंबर से होंगी।
ओएमआर आधारित होंगी माइनर विषयों की परीक्षा
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एनईपी आधारित सत्र 2025-26 के बीए-बीएससी प्रथम सेमेस्टर पाठ्यक्रमों के माइनर विषयों की परीक्षा ओएमआर आधारित एकल संयुक्त प्रश्नपत्र के रूप में होंगी। परीक्षा 21 से 23 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएगी।
सभी परीक्षाएं सुबह नौ बजे से 10:30 बजे तक
सभी परीक्षाएं सुबह नौ बजे से 10:30 बजे की पाली में होंगी। परीक्षा का प्रारूप परीक्षा एक ही संयुक्त एमसीक्यू आधारित पेपर के रूप में होगी, जिसकी अवधि डेढ़ घंटे होगी। उत्तर पत्रक के रूप में ओएमआर सीट दी जाएगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जाएगा। गलत या बिना प्रयास किए उत्तर पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।
प्रायोगिक परीक्षाएं नवंबर के अंतिम सप्ताह से
माइनर विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएं नवंबर के अंतिम सप्ताह से दिसंबर के पहले सप्ताह के बीच आयोजित की जाएंगी। यह वाइवा या लैब गतिविधियों के रूप में संबंधित शिक्षक या आंतरिक परीक्षक द्वारा कराई जाएंगी।
