प्रयागराज में मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ की मनमानी, नहीं बांटा पत्रक तो कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) के तहत जहां कुछ बीएलओ घर-घर पहुंच रहे हैं तो कई ऐसे भी हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं कर रहे। अलबत्ता अधिकारियों के निर्देश की नाफरमानी भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक बीएलओ के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शारदा सहायक खंड 39 के सींचपाल बने हैं बीएलओ सदर तहसील के तहसीलदार अनिल कुमार पाठक का कहना है कि शारदा सहायक खंड 39 के सींचपाल मो. फारुख की ड्यूटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 262 इलाहाबाद उत्तर की भाग संख्या 37 में बीएलओ के रूप में लगी है।

जानबूझकर शिथिलता और लापरवाही बरती जा रही वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य समयबद्ध है। आरोप है कि मो. फारुख मतदाताओं का गणना प्रपत्र नहीं बांट रहे। बीएलओ एप के माध्यम से फीडिंग भी नहीं की जा रही है। मो. फारुख के द्वारा जानबूझकर शिथिलता और लापरवाही बरती जा रही है।