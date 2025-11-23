Language
    प्रयागराज में मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत बीएलओ की मनमानी, नहीं बांटा पत्रक तो कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज

    By TARA CHANDRA GUPTAEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 06:11 PM (IST)

    प्रयागराज में मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान बीएलओ द्वारा लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। आरोप है कि बीएलओ ने मतदाताओं को पत्रक नहीं बांटे और बीएलओ ऐप के माध्यम से फीडिंग भी नहीं की, जिसके चलते कर्नलगंज थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    प्रयागराज मतदाता पुनरीक्षण में लापरवाही बरतने पर बीएलओ के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई है। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। मतदाता विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) के तहत जहां कुछ बीएलओ घर-घर पहुंच रहे हैं तो कई ऐसे भी हैं, जो अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन नहीं कर रहे। अलबत्ता अधिकारियों के निर्देश की नाफरमानी भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक बीएलओ के खिलाफ कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

    शारदा सहायक खंड 39 के सींचपाल बने हैं बीएलओ 

    सदर तहसील के तहसीलदार अनिल कुमार पाठक का कहना है कि शारदा सहायक खंड 39 के सींचपाल मो. फारुख की ड्यूटी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 262 इलाहाबाद उत्तर की भाग संख्या 37 में बीएलओ के रूप में लगी है।

    जानबूझकर शिथिलता और लापरवाही बरती जा रही

    वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य समयबद्ध है। आरोप है कि मो. फारुख मतदाताओं का गणना प्रपत्र नहीं बांट रहे। बीएलओ एप के माध्यम से फीडिंग भी नहीं की जा रही है। मो. फारुख के द्वारा जानबूझकर शिथिलता और लापरवाही बरती जा रही है।

    पुलिस प्रकरण की कर रही छानबीन 

    उच्चाधिकारियों व भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिए जा रहे निर्देशों का लगातार उल्लंघन भी कर रहे हैं। इस कारण जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत बीएलओ के खिलाफ कर्नलगंज थाने में एफआइआर दर्ज कराई गई। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट लिखने के बाद प्रकरण की छानबीन की जा रही है।

