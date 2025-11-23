प्रयागराज के IP स्कूल में हाईस्कूल के छात्र की संदिग्ध मौत में DVR जब्त, प्रबंधक व प्रिंसिपल पर हत्या का केस दर्ज
प्रयागराज के इंडियन पब्लिक स्कूल में हाईस्कूल के छात्र शिवम यादव की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने स्कूल का डीवीआर जब्त किया है। छात्र के पिता ने प्रबंधक और प्रिंसिपल पर हत्या का केस दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और शिक्षकों के बयान के आधार पर जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। धूमनगंज पुलिस ने मुंडेरा स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल का डिजिटल वीडियो रिकार्डर (डीवीआर) जब्त कर लिया है। डीवीआर में कैद फुटेज के आधार पर घटनाक्रम और आरोपितों से जुड़ा साक्ष्य जुटाया जा रहा है। शुरुआती छानबीन में पुलिस को कोई खास सुराग नहीं मिला है।
स्कूल का सीसीटीवी बंद होने से उठ रहे सवाल
घटना के दौरान सीसीटीवी बंद मिला था, जिसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि पुलिस का दावा है कि स्कूल परिसर, गाउंड समेत अन्य स्थानों के फुटेज की जांच की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर ही आगे की कार्रवाई अमल मं लाई जाएगी।
पुलिस आरोपितों से जुड़े साक्ष्य संकलित कर रही
गुरुवार को हाईस्कूल के छात्र शिवम यादव की संदिग्ध दशा में स्कूल के भीतर मौत हो गई थी। पिता अमर सिंह ने धूमनगंज थाने में इंडियन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधक के खिलाफ हत्या का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद धूमनगंज पुलिस आरोपितों से जुड़ा साक्ष्य संकलित करने के लिए डीवीआर को कब्जे में लिया है।
धूमनगंज के भोला का पुरवा में मां-बहन संग रहता था
कौशांबी के बारा निवासी किसान अमर सिंह यादव का इकलौता बेटा शिवम इंडियन पब्लिक स्कूल में हाईस्कूल का छात्र था। वह धूमनगंज थाना क्षेत्र के भोला का पुरवा मुहल्ले में मां सरला, बहन प्रिया के साथ रहता था। गुरुवार सुबह आठ बजे शिवम स्कूल पहुंचा था।
पिता को बताया गया कि शिवम को चोट लगी
स्पोर्ट्स डे होने के कारण पिता ने ड्रेस पहुंचाया था। उसके कुछ देर बाद परिवार को पता चला कि शिवम को चोट लगी है। स्कूल पहुंचने पर पता चला कि अस्पताल ले जाया गया है। वहां जाने के बाद दूसरे अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने म़ृत घोषित कर दिया था। इकलौते बेटे की मौत पर पिता ने प्रिंसिपल, प्रबंधक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया।
नाराज घरवालों ने शव रख लगाया था जाम
शुक्रवार को नाराज घरवालों ने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर शव रखकर जाम लगाया था। फिलहाल इंस्पेक्टर धूमनगंज राजेश उपाध्याय का कहना है कि डीवीआर को कब्जे में लेकर साक्ष्य संकलित किया जा रहा है।
शिक्षकों, छात्रों का दर्ज होगा बयान
पुलिस का कहना है कि स्कूल के शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों का भी बयान अंकित किया जाएगा। उनसे घटनाक्रम को समझाया जाएगा और यह भी पता लगाया जाएगा कि घटना के वक्त कौन-कहां पर था। किसने छात्र को पहले देखा था और उसके बाद क्या किया था, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। अगर बयानों में विरोधाभास मिलता है तो उन्हें जांच के दायरे में लाया जाएगा।
