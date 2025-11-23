Language
    प्रयागराज के लूकरगंज में परिमल आवासीय योजना में भूखंडों की बिक्री करेगा PDA, फ्लैट भी आम जन को मिल सकेगा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 05:08 PM (IST)

    प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) लूकरगंज में परिमल आवासीय योजना को पुनर्जीवित करेगा। इस योजना के तहत, 150 से अधिक फ्लैट और 100 से अधिक भूखंड लॉटरी के माध्यम से बेचे जाएंगे। यह आवासीय और व्यावसायिक दोनों उद्देश्यों को पूरा करेगी। प्राधिकरण जल्द ही इस योजना को साकार करने की प्रक्रिया शुरू करेगा, जिससे आम जनता को आवास का अवसर मिल सकेगा।

    प्रयागराज विकास प्राधिकरण लूकरगंज में वर्षाें से लंबित परिमल आवासीय योजना में भूखंडों व फ्लैटों की बिक्री करेगा।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के लूकरगंज में वर्षों से लंबित परिमल आवासीय योजना को प्रयागराज विकास प्राधिकरण (PDA) नए सिरे से विकसित करने की तैयार कर रहा है। पीडीए के अधिकारियों ने हाल ही में आवासीय योजना को विकसित करने के लिए स्थलीय निरीक्षण करके रूप रेखा बनाना शुरू कर दिया है।

    विभागीय सूत्रों की मानें तो परिमल आवासीय योजना में 150 से अधिक फ्लैट और 100 से अधिक भूखंडों की बिक्री की जाएगी। इसमें आवासीय और व्यावसायिक भूखंड शामिल रहेंगे। 

    माफिया अतीक अहमद से मुक्त कराई गई जिस जमीन पर पीएम आवास बनाया गया है, उसी से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर परिमल आवासीय योजना को पीडीए नए रूप में विकसित करने की तैयारी कर रहा है।

    परिमल आवासीय योजना 21283 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा। पहले इस आवासीय योजना में अपार्टमेंट बनाने का विचार किया जा रहा था। अब तीन आपर्टमेंट के साथ भूखंड भी तैयार किया जाएगा।

    सूत्रों की मानें तो 12 से 15 मंजिल का अपार्टमेंट बनाया जाएगा। आवासीय भूखंड 60 वर्ग मीटर से लेकर 200 वर्गमीटर तक के रहेंगे। जोनल अधिकारी ने बताया कि आवासीय योजना में फ्लैटों और भूखंड की बिक्री लाटरी के माध्यम से की जाएगी।

    इस संबंध में पीडए के सचिव अजीत सिंह का कहना है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से आने वाले दिनों में लूकरगंज में लंबित आवासीय योजना को नए सिरे से विकसित करने का विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस आवासीय योजना को साकार रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

