Prayagraj Bribery Case : घूसखोरी में गिरफ्तार सिंचाई विभाग के ड्राफ्टमैन को पिता की जगह मिली थी नौकरी, निलंबित

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Bribery Case घूसखोरी में गिरफ्तार किए गए सिंचाई विभाग के ड्राफ्टमैन जितेंद्र कुमार के बारे में अहम जानकारी सामने आई है। पता चला है कि उसे पिता के स्थान पर नौकरी मिली थी। उसके खिलाफ कुछ अन्य ठेकेदारों ने भी रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए विजिलेंस से शिकायत की है। उधर, सिंचाई विभाग ने ड्राफ्टमैन (बाबू) जितेंद्र कुमार को निलंबित करते हुए जांच बैठा दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Prayagraj Bribery Case सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की टीम ने सिंचाई विभाग के ड्राफ्टमैन जितेंद्र कुमार चार दिन पहले 11 हजार रुपये घूस लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया था। हंडिया कस्बा निवासी घूसखोर जितेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा लिखा गया है। उसे एंटी करप्शन कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भी भेजा जा चुका है।