Prayagraj Weather News : पहाड़ों पर बर्फबारी का प्रयागराज में असर, कल से बढ़ेगी ठंड, तेजी से लुढ़केगा पारा
Prayagraj Weather News पहाड़ों पर बर्फबारी के चलते प्रयागराज में ठंड बढ़ने की संभावना है। तापमान में गिरावट शुरू हो गई है, जिससे दिन और रात दोनों ठंडे होंगे। दिसंबर के पहले सप्ताह तक न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। विशेषज्ञों ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। Prayagraj News के अनुसार उत्तरी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आएगी।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Prayagraj Weather News धीरे-धीरे बढ़ रहा तापमान सोमवार से फिर लुढ़कना शुरू होगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर प्रयागराज में रविवार रात से दिखाई देना शुरू होगा। इस दौरान न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कमी आएगी। फिलहाल शनिवार को अधिकतम तापमान 1.2 डिग्री बढ़ा। शुक्रवार को 26.8 डिग्री सेल्सियस था जो शनिवार को 28 डिग्री सेल्सियस हो गया। न्यूनतम तापमान 13.0 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.4 डिग्री कम है।
Prayagraj Weather News मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी से आने वाले दिनों में ठंडक और बढ़ेगी। रविवार रात से ही तापमान में कमी आनी शुरू हो जाएगी। हालांकि तापमान तेजी से नहीं गिरेगा पर नवंबर खत्म होते-होते अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापतान 10 डिग्री तक आ सकता है।
Prayagraj Weather News यानी अब दिन और रात दोनों के तापमान तेजी से नीचे आएंगे। अनुमान है कि दिसंबर के पहले सप्ताह तक न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे ठिठुरन और बढ़ेगी तथा सुबह-शाम को कोहरा भी घना होने लगेगा।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वायुमंडलीय एवं समुद्र अध्ययन केंद्र के प्रो. सुनीत द्विवेदी बताते हैं कि उत्तरी हवाओं की सक्रियता और हिमालयी क्षेत्रों में तापमान के तेजी से गिरने के कारण मैदानी भागों में भी तेजी से तापमान गिर सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य विशेषज्ञ लोगों को सलाह दे रहे हैं कि सुबह-शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का उपयोग करें और बुजुर्ग, बच्चे तथा अस्थमा जैसी बीमारियों से पीड़ित लोग विशेष सावधानी बरतें।
