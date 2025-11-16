Language
    State University PhD Admission 2025 : राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए साक्षात्कार कल से होगा, किस विषय का कब होगा साक्षात्कार?

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 05:46 PM (IST)

    State University PhD Admission 2025 प्रोफेसर राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश 2025 के लिए साक्षात्कार 17 नवंबर से शुरू होंगे। 24 विषयों के लिए लगभग 250 सीटों पर प्रवेश होगा। पहले दिन वाणिज्य, रक्षा अध्ययन, समाजशास्त्र आदि विषयों के साक्षात्कार होंगे। पार्ट-टाइम पीएचडी के लिए एनओसी अनिवार्य है। अंतिम मेरिट के बाद चयनित अभ्यर्थियों को 45,220 रुपये शुल्क जमा करना होगा, अन्यथा चयन रद्द हो जाएगा। Prayagraj News के अनुसार विश्वविद्यालय में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।

    State University PhD Admission 2025 राज्य विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश के लिए साक्षात्कार की तारीखें घोषित कर दी गई हैं।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। State University PhD Admission 2025 प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश 2025 (लेवल-2) के लिए दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार कल यानी सोमवार से शुरू होगा। 17 से 21 नवंबर तक चलने होने वाली इस प्रक्रिया में लगभग 250 सीटों पर चयन किया जाएगा। कुल 24 विषयों के लिए होने वाला यह प्रवेश चरण विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होगा।

    17 से 19 नवंबर तक इन विषयों में होगा साक्षात्कार   

    प्रवेश कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर को पहले दिन वाणिज्य, रक्षा एवं रणनीति अध्ययन, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान विषयों के अभ्यर्थियों का दस्तावेज़ सत्यापन और साक्षात्कार होगा। 18 नवंबर को प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी और 19 नवंबर को संस्कृत, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास तथा भूगोल विषय के लिए साक्षात्कार होंगे।

    19 से 21 नवंबर तक इन विषयों के अभ्यर्थी बुलाए गए 

    19–20 नवंबर को राजनीति विज्ञान और हिंदी तथा 20 नवंबर को भौतिक विज्ञान विषय का साक्षात्कार होगा। 21 नवंबर को रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान, प्राणी शास्त्र एवं कृषि प्रसार विषयों के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। 

    पार्ट-टाइम पीएचडी के लिए एनओसी अनिवार्य

    पार्ट-टाइम पीएचडी के उम्मीदवारों के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र अभ्यर्थी के वर्तमान नियोक्ता/संस्थान की उपयुक्त प्राधिकरण से जारी होना चाहिए। इसमें तीन बिंदुओं अभ्यर्थी को पार्ट-टाइम आधार पर अध्ययन की अनुमति, आधिकारिक कार्यों की प्रकृति ऐसी हो कि शोध के लिए पर्याप्त समय मिल सके और आवश्यकता पड़ने पर नियोक्ता द्वारा कोर्स वर्क के दौरान निर्धारित समय के लिए अवकाश देने की सहमति शामिल होनी चाहिए। 

    अंतिम मेरिट के बाद जमा करें 45,220 रुपये फीस

    साक्षात्कार के बाद अंतिम मेरिट सूची जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को तीन दिनों के भीतर 45,220 रुपये शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित समय सीमा में फीस जमा न करने की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। कोर्सवर्क शुल्क 20 हजार रुपये है। इसके अलावा पंजीकरण शुल्क छह हजार, रिसर्च सेंटर शुल्क और रिसर्च सेंटर शुल्क 12,500 रुपये निर्धारित है। अन्य शुल्क में पुस्तकालय, आईटी सेंटर, डेवलपमेंट, हेल्थ सेंटर, एल्युमिनाई एवं स्पोर्ट्स मदों में निर्धारित राशि शामिल हैं।

