संगम नगरी के क्रिकेट खिलाड़ी कार्तिक यादव का UP रणजी ट्राफी टीम में चयन, युवा गेंदबाद अपनी फिरकी से मचाएंगे धूम

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। संगम नगरी के युवा फिरकी गेंदबाज कार्तिक यादव ने क्रिकेट जगत में नया इतिहास रच दिया है। पिछले दिनों यूपी टी-20 लीग में अपनी घूमती गेंदों से बल्लेबाजों को छकाने वाले कार्तिक को उत्तर प्रदेश की रणजी ट्राफी टीम में जगह मिली है। अब वे 16 नवंबर से कोयम्बटूर में तमिलनाडु के खिलाफ मैदान पर उतरेंगे। प्रयागराज के शांतिपुरम, फाफामऊ निवासी कार्तिक के चयन से पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है।

कार्तिक यूपीसीए में फतेहपुर के रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं कार्तिक के पिता सुरेश सिंह यादव सीआरपीएफ में कार्यरत हैं, मां सरिता यादव गृहणी हैं। दो भाइयों में छोटे कार्तिक के बड़े भाई आदित्य यादव डॉक्टर हैं। कार्तिक यूपीसीए में फतेहपुर के रजिस्टर्ड खिलाड़ी हैं। इनकी क्रिकेट यात्रा महज 11 साल की उम्र से शुरू हुई। मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में एनआईएस कोच अमित पाल ने उन्हें शुरुआती प्रशिक्षण दिया। अमित की सख्त मेहनत और मार्गदर्शन से कार्तिक ने गेंदबाजी की बारीकियां सीखीं।

यूपी टी-20 लीग में अच्छा प्रदर्शन किया कुछ साल अमित पाल के साथ अभ्यास के बाद कार्तिक का चयन फतेहपुर छात्रावास के लिए हो गए। वहां एक साल रहकर उन्होंने अपनी स्किल्स को और निखारा। इसके बाद गाजियाबाद में आगे का प्रशिक्षण लिया। कार्तिक ने बताया, यूपी टी-20 लीग में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद चयन कर्नल सीके नायडू अंडर-23 प्रतियोगिता में हुआ। तीन मैच खेले, जिसमें विकेट लिए। अब रणजी में तमिलनाडु के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाने का मौका मिलेगा।

अमित पाल के चार शिष्य रणजी क्रिकेटर होंगे कार्तिक की सफलता उनके कोच अमित पाल की मेहनत का भी नतीजा है। अमित वर्तमान में ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर में उप क्रीड़ाधिकारी हैं। पहले वे मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में कोच थे। उनके मार्गदर्शन में अब तक तीन खिलाड़ी रणजी खेल चुके हैं। इनमें सर्विसेज के लिए राजबहादुर पाल, और उत्तर प्रदेश के ध्रुव प्रताप सिंह व यश दयाल शामिल हैं। अगर कार्तिक को डेब्यू का मौका मिला, तो अमित प्रयागराज के इकलौते कोच बन जाएंगे, जिनके चार शिष्य रणजी क्रिकेटर होंगे।