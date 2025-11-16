पत्नी की हत्या कर आत्महत्या साबित करने की रची थी साजिश, पुलिस ने किया कर्रा तो पति ने उगल दिया सच, बताई कैसे की हैवानियत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। गंगापार में बारा के लोहगरा बाजार स्थित एक मकान में शुक्रवार दोपहर खून से लथपथ मिली महिला की लाश की गुत्थी सुलझ गई है। प्रारंभिक पूछताछ में मृतका के पति ने जहां इसे खुदकुशी बताया था, वहीं बारा पुलिस की पूछताछ में वह टूट गया।

क्या हुआ था घटना वाले दिन? आरोपित पति ने बताया कि उसके और पत्नी के बीच मारपीट हुई थी और इसी बीच उसने चाकू उसके गले में मार दिया था। उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वह डर गया था। खुद को बचाने के लिए ही उसने यह पूरा ड्रामा रचा था। पूछताछ के बाद शनिवार को पुलिस ने उसे जेल भेज दिया।

कमरे में मिली थी लाश, गले में धंसा था चाकू बारा प्रतिनिधि के अनुसार लालापुर थाना क्षेत्र के कचरा मानपुर निवासी रोहित द्विवेदी लोहगरा बाजार में संतोष गुप्ता के मकान में किराये पर कमरा लेकर पत्नी सुषमा के साथ रहता था। शादी के पांच वर्ष बाद भी संतान नहीं होने पर दोनों के बीच अक्सर अनबन होती थी। शुक्रवार दोपहर सुषमा की कमरे में खून से लथपथ लाश मिली थी। उसके गले में चाकू धंसा था।

रोहित ने पुलिस को बताई थी यह कहानी रोहित से पुलिस ने पूछताछ की तो उसने बताया था कि वह पीपीजीसीएल बारा में ड्यूटी पर गया था। दोपहर में सुषमा ने फोन नहीं उठाया तो मकान मालिक को फोन करके बात कराने की बात कही थी। मकान मालिक ने सुषमा को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। इसके बाद वह घर आया तो दरवाजा बंद था। पीछे के रास्ते दूसरे दरवाजे से वह भीतर गया तो बिस्तर पर पत्नी की लाश पड़ी थी।

सुषमा के भाई ने पति समेत 5 पर दर्ज कराया था केस हालांकि, शाम को मृतका के भाई रवि शंकर शुक्ला की तहरीर पर पुलिस ने पति रोहित द्विवेदी, ससुर अरुण द्विवेदी, जेठ राहुल द्विवेदी समेत पांच लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।

पुलिस की कड़ाई पर टूट गया आरोपित, उगला सच इंस्पेक्टर विनोद सोनकर ने रोहित द्विवेदी को गिरफ्तार भी कर लिया था। पुलिस ने रात को उससे एक बार फिर पूछताछ की तो वह पुरानी बात दोहराता रहा। जब कड़ाई की गई तो वह बोला कि मुझसे गलती हो गई। बताया कि सुबह पत्नी से विवाद हुआ और फिर मारपीट हो गई। गुस्से में आकर उसने कमरे में रखे चाकू को उठाकर उसके गले में मार दिया।

कातिल ने खुद को बचाने का किया था ड्रामा रोहि ने बताया कि चाकू लगने से सुषमा की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने उसके हाथ में खून लगाया, ताकि यह खुदकुशी साबित हो जाए। यही नहीं, दरवाजे की सिटकनी भी भीतर से ऐसे फंसाई कि बाहर निकलकर जब उसने दरवाजा खींचा तो सिटकनी भीतर से हल्की बंद हो गई। उसने यह पूरा ड्रामा खुद को बचाने के लिए किया था।