Akbar Allahabadi Birth Anniversary : 'आनंद भवन' का नामकरण नेहरू के आग्रह पर किया, जो बेटे के घर 'इशरत मंजिल' का हिंदी रूपांतरण है

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। Akbar Allahabadi Birth Anniversary मौसम बदल गया है तो क्या अपनी जड़ों को छोड़ दें ? इस तरह की शायरी लिख कर अंग्रेजी शासन के दौरान पाश्चात्य संस्कृति के विरोध में भारतीयों को जागरूक करने वाले अकबर इलाहाबादी ने कई मौकों पर जिंदादिली दिखाई। कविताएं, गजलें, रुबाइयाँ और नज्म, अकबर ने क्या क्या नहीं लिखा।

अपनी रचनाओं से विदेशी संस्कृति का सदैव विरोध किया Akbar Allahabadi Birth Anniversary मुंसिफ मजिस्ट्रेट रहते हुए हास्य और व्यंग्य से भरी अपनी रचनाओं से हमेशा विदेशी संस्कृति का विरोध किया। हिंदू - मुस्लिम सभी को समान भाव से जागरुक करते रहे कि अंग्रेजी पढ़ना और सीखना तो अपनी जगह सही है लेकिन भारतीय संस्कृति को कभी नहीं छोड़ना है। अकबर इलाहाबादी के बारे में एक तथ्य और प्रचलित है कि शहर में जिसे हम सभी 'आनंद भवन' के नाम से जानते हैं, इसका नामकरण पंडित मोतीलाल के आग्रह पर इन्होंने ही अपने बेटे के नाम से चौक में बनाये गए घर इशरत मंजिल का हिंदी रूपांतरण करके किया था।

जन्म 16 नवंबर 1846 मृत्यु 9 सितंबर 1921 प्रयागराज के बारा खास गांव में जन्मे थे Akbar Allahabadi Birth Anniversary आप सभी को खूब याद होगी गजल 'हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पी ली है'। बारा खास गांव में तफज्जुल हुसैन की संतान रूप में 16 नवंबर 1846 को जन्मे सैयद अकबर हुसैन रिजवी ने इसे लिखा था। यही लेखक कालांतर में अकबर इलाहाबादी के नाम से जाने गए। उनका साहित्यिक लेखन ऐसा था जिसमें पाश्चात्य संस्कृति का विरोध झलका। 'हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती', अकबर इलाहाबादी की इस कालजयी रचना में पूंजीवादी संस्कृति पर करारी चोट दिखती है।

चौक मुहल्ले में बेटे इशरत के नाम पर बनवाया था घर Akbar Allahabadi Birth Anniversary अकबर इलाहाबादी ने प्रयागराज के चौक में अपने बेटे इशरत के नाम से जो घर इशरत मंजिल बनवाया था वहीं अब यादगार हुसैनी इंटर कॉलेज है। इसमें अकबर हॉल अब भी है। स्कूल के प्रबंधक गौहर काजमी कहते हैं कि अकबर इलाहाबादी कुछ समय तक इसी घर में रहे। न्यायिक सेवा में रहने के दौरान यहीं पर साहित्यिक लेखन करते रहे। कहा कि अकबर इलाहाबादी ने ही आनंद भवन का नामकरण किया था। मोतीलाल नेहरू से उनकी गहरी मित्रता थी।