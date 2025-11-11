Language
    SSC CHSL Exam 2025 : यूपी और बिहार के 59 केंद्रों पर कल से शुरू होगी एसएससी सीएचएसएल परीक्षा, प्रयागराज में 4 केंद्र

    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:53 PM (IST)

    SSC CHSL Exam 2025 कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की CHSL परीक्षा 12 नवंबर से शुरू होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार के 59 केंद्रों पर 6,80,490 उम्मीदवार परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश में 38 और बिहार में 21 केंद्र बनाए गए हैं। प्रयागराज में चार केंद्रों पर 40,369 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा 30 नवंबर तक तीन पालियों में आयोजित की जाएगी। पटना में सबसे अधिक 15 केंद्र बनाए गए हैं।

    SSC CHSL Exam 2025 यूपी और बिहार के केंद्रों पर 12 से 30 नवंबर तक एसएससी की सीएचएसएल परीक्षा होगी।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। SSC CHSL Exam 2025 कर्मचारी चयन आयोग (SSC) मध्य क्षेत्र की वर्ष 2025 की संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर (CHSL) परीक्षा 12 नवंबर से शुरू हो रही है। एसएससी मध्यक्षेत्र प्रयागराज से जुड़े उत्तर प्रदेश और बिहार के 59 केंद्रों पर 6,80,490 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। बिहार में 21 और उत्तर प्रदेश में 38 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 30 नवंबर 2025 तक विभिन्न तिथियों और तीन पालियों में आयोजित की जाएगी।

    प्रयागराज समेत यूपी के इन जिलों में होगी परीक्षा 

    SSC CHSL Exam 2025 यह परीक्षा उत्तर प्रदेश में आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी में कराई जाएगी। बिहार में भागलपुर, गया और पटना को केंद्र बनाया गया है। पटना में सर्वाधिक 15 केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां 1,81,261 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

    प्रयागराज में चार परीक्षा केंद्रों पर 40,369 अभ्यर्थी 

    SSC CHSL Exam 2025 लखनऊ में छह केंद्रों पर 59,988, वाराणसी में सात केंद्रों पर 56,518, गोरखपुर में पांच केंद्रों पर 46,703 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रयागराज में चार परीक्षा केंद्रों पर 40,369 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। मेरठ में तीन केंद्रों पर 44,842 उम्मीदवाद शामिल होंगे।

    मुजफ्फरपुर के तीन केंद्रों पर 44,271 परीक्षार्थी 

    इसी प्रकार मुजफ्फरपुर के तीन केंद्रों पर 44,271 व भागलपुर के तीन केंद्रों पर 37,372, गया के तीन केंद्रों पर 34,188, आगरा के तीन केंद्रों पर 35,324 बरेली के तीन केंद्रों पर 28,347, कानपुर के दो केंद्रों पर 46,837 और झांसी के दो केंद्रों पर 24,470 उम्मीदवारों को सम्मिलित होना है।

    12 से 30 नवंबर तक होगी परीक्षा  

    SSC CHSL Exam 2025 यह परीक्षा 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 नवंबर को आयोजित होगी। परीक्षा की पहली पाली सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, दूसरी पाली दोपहर 01:30 से 02:30 तक और तीसरी पाली शाम पांच से छह बजे तक होगी।

