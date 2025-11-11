प्रयागराज में हाई अलर्ट, दिल्ली में विस्फोट के बाद रेलवे और बस स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा, हर ट्रेन व बस की गहन चेकिंग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। दिल्ली में हुए विस्फोट की गूंज प्रयागराज तक पहुंची है। पूरे उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली जाने वाली हर ट्रेन की गहन चेकिंग हो रही है। यात्रियों का सामान खंगाला जा रहा है। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं। आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस, डॉग स्क्वायड और बम स्क्वायड की टीमें दिन-रात अलर्ट पर तैनात हैं। यह सतर्कता सोमवार रात से शुरू हुई और मंगलवार को भी जोर-शोर से जारी है।

प्रयागराज जंक्शन समेत सभी बड़े स्टेशन सुरक्षा के घेरे में शहर के मुख्य रेलवे प्रयागराज जंक्शन समेत सभी बड़े स्टेशनों को सुरक्षा के घेरे में ले लिया गया है। प्रवेश द्वारों पर पुलिसकर्मी हर आने-जाने वाले पर नजर रख रहे हैं। कोई संदिग्ध व्यक्ति या सामान नजर आए तो तुरंत कार्रवाई हो रही है। सीसीटीवी कंट्रोल रूम से जंक्शन की हर गतिविधि पर पैनी नजर है।

प्रवेश और निकास प्वाइंट्स पर अतिरिक्त बल कोई चूक न हो, इसके लिए सभी प्रवेश और निकास प्वाइंट्स पर अतिरिक्त बल लगाया गया है। ट्रेनों में चढ़ने से पहले यात्रियों की तलाशी ली जा रही है। बैग, सूटकेस और हैंडबैग खोलकर जांचे जा रहे हैं। डॉग स्क्वायड के कुत्ते संदिग्ध सामान सूंघ रहे हैं, जबकि बम स्क्वायड की टीम विस्फोटक पदार्थों की तलाश में जुटी है।

यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो रही उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल में यह हाई अलर्ट तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। दिल्ली की घटना के बाद रेलवे अधिकारियों ने कोई जोखिम नहीं लेने का फैसला किया। सभी स्टेशनों पर सुरक्षा कर्मी अलर्ट मोड में हैं। यात्रियों को थोड़ी असुविधा हो रही है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे जरूरी बता रहे हैं। एक यात्री ने कहा, सुरक्षा सबसे ऊपर है। चेकिंग से मन को सुकून मिलता है।

क्या बोले जीआरपी के एसपी प्रशांत वर्मा जीआरपी के एसपी प्रशांत वर्मा ने बताया, दिल्ली ब्लास्ट के मद्देनजर हमने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित किया है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीमें स्टेशनों पर तैनात हैं। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों की विशेष चेकिंग हो रही है। यात्रियों का सामान स्कैन किया जा रहा है। कोई संदिग्ध चीज मिले तो तुरंत सूचना दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया अनिश्चितकाल तक जारी रहेगी, जब तक खतरा पूरी तरह टल नहीं जाता।

संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को बताएं वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त विजय प्रकाश पंडित ने भी सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि की। उन्होंने कहा, प्रयागराज जंक्शन जैसे बड़े स्टेशनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग की गई है। सीसीटीवी फुटेज की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। डॉग स्क्वायड और बम डिटेक्शन टीम हर कोने में सक्रिय हैं। हमारा मकसद यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि वे सहयोग करें और संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को बताएं।

बसों में चढ़ने से पहले यात्रियों की जांच हो रही यह हाई अलर्ट सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं है। प्रयागराज के सभी बस अड्डों पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बसों में चढ़ने से पहले यात्रियों की जांच हो रही है। बस स्टैंड पर पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। बड़े बस अड्डों जैसे सिविल लाइंस और जीरो रोड पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। यहां भी डॉग स्क्वायड की मदद ली जा रही है।

यात्रियों को सलाह कि समय से पहले पहुंचें स्टेशन रेलवे अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटना दोहराई नहीं जाएगी। इसलिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। ट्रेनों की समय-सारणी में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन चेकिंग के कारण कुछ देरी हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे स्टेशन समय से पहले पहुंचें।