    प्रयागराज में बड़ा हादसा, दो महिलाओं को टक्कर मारने के बाद बेकाबू पलटी कार, एक की गई जान, चालक पर केस

    By RAJENDRA PRASAD YADAVEdited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 01:31 PM (IST)

    प्रयागराज के करेली में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ। बेकाबू कार ने दो महिलाओं को टक्कर मार दी, जिससे एक महिला की मौत हो गई। करेली के सी ब्लॉक में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी कार चालक को हिरासत में ले लिया है। टक्कर मारने के बाद कार सड़क पर पलट गई। घायल महिलाओं को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक को बचाया नहीं जा सका। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    प्रयागराज के करेली इलाके में दो महिलाओं को टक्कर मारने के बाद पलटी कार व जुटे लोग। जागरण

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के करेली के सी ब्लाक में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। बेकाबू कार दो महिलाओं को टक्कर मारते हुए सड़क पर पलट गई। घायल महिलाओं को लोग अस्पताल ले गए। वहां एक महिला की मौत हो गई, जबकि दूसरी की हालत गंभीर बनी हुई है। करेली पुलिस ने आरोपित कार चालक को हिरासत में ले लिया है।

    डाक्टर की कार लेकर जा रहा था चालक 

    शहर के करेली मुहल्ला के रहने वाले एक डाक्टर की कार लेकर मंगलवार सुबह चालक शहबाज कहीं जाने के लिए निकला था। बी ब्लाक में वह पहुंचा था कि रफ्तार अधिक होने के कारण कार उससे अनियंत्रित हो गई।

    मरने वाली महिला करेली निवासी थी  

    अनियंत्रित कार सड़क किनारे जा रहीं दो महिलाओं को टक्कर मारते हुए कार सड़क पर पलट गई। यह देखकर राहगीरों के साथ ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। दोनों घायल महिलाओं को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने 50 वर्षीय विमला देवी को मृत घोषित कर दिया। विमला देवी करेली इलाके के ही रहने वाली थी।

    कार चालक के खिलाफ मुकदमा 

    उधर लोगों ने हादसा के बाद कार चालक शहबाज को पकड़ लिया। इसी बीच हादसे की सूचना मिलने पर घटनास्थल पर पहुंची करेली पुलिस ने चालक को हिरासत में लिया है। मृतका के घरवालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

