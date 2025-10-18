Language
    SSC CGL Exam 2025 : अभ्यर्थी स्वयं चुन सकेंगे परीक्षा तिथि, शहर व स्लाट, सीएचएसएल परीक्षा 12 नवंबर से होगी

    Updated: Sat, 18 Oct 2025 08:45 PM (IST)

    कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने अभ्यर्थियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सीएचएसएल-2025 परीक्षा के लिए अब अभ्यर्थी खुद परीक्षा तिथि, शहर और स्लॉट चुन सकेंगे। 22 से 28 अक्टूबर तक विकल्प दर्ज किए जा सकेंगे। आवेदन के समय चुने गए शहरों में से अभ्यर्थी अपनी पसंद का शहर चुन सकेंगे। सीजीएल टियर-1 की उत्तरकुंजी पर आपत्ति की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है।

    SSC CGL Exam 2025 अभ्यर्थियों के हित में एसएससी ने बड़ा फैसला लिया है।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। अभ्यर्थियों के हित में कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत अभ्यर्थियों के लिए एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल (सीएचएसएल)-2025 परीक्षा के लिए स्वयं विकल्प चयन (सेल्फ-स्लाट सेलेक्शन) की सुविधा शुरू करेगा।

    22 से 28 अक्टूबर तक अभ्यर्थी विकल्प दर्ज कर सकेंगे

    इस सुविधा के तहत अभ्यर्थी अपनी परीक्षा तिथि, शहर और स्लाट खुद चुन सकेंगे। 12 नवंबर से शुरू हो रही सीएचएसएल टियर-वन परीक्षा से पहले 22 से 28 अक्टूबर के बीच अभ्यर्थी अपने पोर्टल में लागिन करके विकल्प दर्ज कर सकेंगे।

    अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार चयन कर सकेंगे शहर

    आवेदन के समय चुने गए तीन शहरों में से किसी एक शहर में उपलब्ध स्लाट की जानकारी अभ्यर्थियों को दी जाएगी। उसी शहर में उपलब्ध तिथि और पाली में से अभ्यर्थी अपनी पसंद के अनुसार चयन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया में क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के विकल्प सीमित हो सकते हैं।

    ऐसी स्थिति में नहीं मिलेगा विकल्प

    किसी अभ्यर्थी द्वारा यदि पहले से चुने गए तीनों शहरों में सभी स्लाट भर जाने पर आयोग वैकल्पिक शहरों की एक सूची देगा। उस सूची से किसी एक शहर को अभ्यर्थी चुन सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में उन्हें तिथि और पाली का विकल्प नहीं मिलेगा। यह भी शर्त है कि एक बार विकल्प चुनने के बाद कोई बदलाव स्वीकार नहीं होगा।

    पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी

    इसके लिए जो अभ्यर्थी 22 से 28 अक्टूबर के बीच स्लाट नहीं चुनेंगे तो यह मान लिया जाएगा कि वे परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते। विकल्प चयन की प्रक्रिया को समझने के लिए विस्तृत गाइड डॉक्यूमेंट और स्क्रीनशॉट सहित जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

    सीजीएल टियर-1 अनंतिम उत्तरकुंजी पर 21 तक आपत्ति

    कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल (सीजीएल) परीक्षा-2025 की टियर-1 की अनंतिम उत्तरकुंजी पर एसएससी ने आपत्ति करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर से बढ़ाकर 21 अक्टूबर कर दी है। इसके पहले कर्मचारी चयन आयोग ने 16 अक्तूबर को जारी विज्ञप्ति में 19 अक्टूबर की रात नौ बजे तक आनलाइन आपत्ति मांगी थी।

