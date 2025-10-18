छात्रावासों में रैगिंग रोकने में  Allahabad University के मददगार बनेंगे जूनियर छात्र, सूचना पर छापेमारी की होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रावासों में रैगिंग की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए अब एक नई पहल शुरू की है। विश्वविद्यालय के प्राक्टर कार्यालय ने जूनियर छात्रों की एक विशेष टीम गठित की है, जो रैगिंग पर नजर रखेगी और जरूरत पड़ने पर प्राक्टोरियल बोर्ड को तुरंत सूचना देगी। इस टीम के सुझाव और इनपुट के आधार पर प्राक्टोरियल बोर्ड की टीमें छात्रावासों में अचानक छापेमारी करेंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

...और रंगे हाथ पकड़े जाएंगे छात्रावासों में रहने वाले जूनियर छात्र ही वास्तविक स्थिति को सबसे करीब से समझ सकते हैं। ऐसे में उनकी मदद से रैगिंग जैसी घटनाओं की समय रहते जानकारी मिल सकेगी और त्वरित कार्रवाई कर रंगे हाथ पकड़ा जा सकेगा। छापेमारी के दौरान पूरे घटनाक्रम का वीडियो रिकार्ड किया जाएगा, जिससे किसी भी घटना की जांच में साक्ष्य के रूप में उसका उपयोग किया जा सकेगा। कुलानुशासक के अनुसार यह कदम पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित करेगा।

रैगिंग की दो घटनाओं में 34 छात्र हुए थे निलंबित हाल ही में रैगिंग के मामलों में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की थी। सितंबर तीसरे सप्ताह और अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में रैगिंग की दो घटनाओं में लिप्त पाए गए कुल 34 छात्रों को निलंबित किया गया था। इन कार्रवाइयों के बाद छात्रावासों में रैगिंग की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी देखी गई है।